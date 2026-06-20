Les habitacions de la futura residència costaran uns 700 euros mensuals ajustant-se al perfil dels estudiants

La futura residència universitària de l’antic Hotel Pol fa un nou pas endavant. El Comú de Sant Julià de Lòria ha tancat un acord amb el Govern perquè l’Executiu participi econòmicament en el projecte, una aportació que, segons ha explicat avui la cònsol menor, Sofia Cortesao, ha de permetre fer viable la rehabilitació de l’edifici i garantir preus assequibles per als estudiants.
“Finalment tenim un acord tancat amb el Govern amb la seva participació econòmica, que farà que aquest projecte sigui viable i que surtin els preus de les habitacions a un preu assequible pels estudiants”, ha celebrat Cortesao, que ha remarcat que aquesta era una de les qüestions que més preocupava la corporació.
La cònsol menor ha deixat clar, però, que el projecte encara no té promotor adjudicat. D’aquesta manera, el comú inicia ara el procediment administratiu i haurà de treure el concurs públic i el pla de viabilitat, on es concretaran les condicions de la concessió. “No, encara no tenim promotors. Ara comencem a iniciar el procediment administratiu, però en tot cas hem tancat el finançament o part del finançament, que era el que més ens preocupava”, ha indicat.
“Tenim un acord tancat amb el Govern amb la seva participació econòmica, que farà que aquest projecte sigui viable i que surtin els preus de les habitacions a un preu assequible pels estudiants” – Sofia Cortesao
Un dels punts centrals del projecte és el preu. En aquest sentit, Cortesao ha avançat que es treballa amb habitacions de 700 euros mensuals, pensades per a dues places. Això suposa situar el cost en una forquilla que, segons la cònsol menor, respon a l’estudi que la Universitat d’Andorra va fer entre els seus estudiants per conèixer el seu perfil socioeconòmic i la seva capacitat real d’assumir un lloguer.
“Estem parlant d’habitacions de 700 euros. Són habitacions de dues places i, per tant, la UdA ja va fer al seu dia un estudi amb els seus estudiants, amb el perfil socioeconòmic que tenia”, ha exposat. En aquest context, ha subratllat que per al comú era “molt important” assegurar que, quan les habitacions sortissin al públic, ho fessin amb un preu coherent amb el perfil dels estudiants.
El mecanisme per aconseguir-ho passa per la participació econòmica del Govern en la reforma. La cònsol menor ha explicat que l’aportació pública reduirà el cost que haurà d’assumir el futur promotor o concessionari encarregat de rehabilitar i gestionar l’espai. Aquesta menor inversió inicial, ha defensat, haurà de repercutir directament en el preu final de les habitacions. “El Govern participarà econòmicament del projecte per la reforma. Per tant, les persones o el promotor que entri a fer la reforma i a gestionar l’espai tindran una reducció del cost per rehabilitar i, com que té menys inversió, això repercutirà en el preu final”, ha afirmat.
«El promotor que entri a fer la reforma i a gestionar l’espai tindran una reducció del cost per rehabilitar i, com que té menys inversió, això repercutirà en el preu final» – Sofia Cortesao
Tot i que Cortesao no ha concretat encara el percentatge exacte de participació pública, ha avançat que els detalls es podran consultar quan es publiquin el concurs i el pla de viabilitat, tot indicant que el percentatge “no és ben bé al 50%, però ja traurem el concurs i el pla de viabilitat i ho podreu veure en què consisteix”, ha assenyalat.
I és que, malgrat que la residència de l’Hotel Pol s’hagi convertit en un projecte estratègic per Sant Julià de Lòria, la cònsol menor ha subratllat la importància del projecte per al conjunt del país. Tot i ubicar-se a la parròquia laurediana, Cortesao ha insistit que l’equipament tindrà una dimensió nacional, ja que ha de donar servei a la Universitat d’Andorra, una institució pública i d’abast estatal. “Era important aconseguir aquesta aportació econòmica per part del Govern i agrair la seva implicació en aquest projecte que, com diem, està a Sant Julià però és nacional, perquè aquesta residència ha de donar servei a la UdA”, ha remarcat.