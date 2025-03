Les freqüentacions als refugis de muntanya continuen en xifres rècord durant l’any 2024

La freqüentació als refugis de muntanya del país, guardats o no, va continuar en xifres de rècord l’any passat. Així, el 2024 es va estar molt a prop de la xifra rècord aconseguida el 2019 en els refugis guardats, quan es va tancar l’any amb 10.289. De fet, va ser de més de 9.200, concretament, 9.238. I pel que fa als refugis lliures, es va tancar l’any amb 4.930 freqüentacions, molt a prop del rècord del 2023, que va ser de 4.956.

Per tant, les xifres confirmen una tendència constant a l’alça en els dos tipus de refugis des del 2009 i com cada vegada són més les persones que opten per fer sortides a la muntanya i pernoctar en un d’aquests allotjaments.

Entre els refugis guardats, el que l’any passat va registrar més pernoctacions va ser el de Sorteny, amb 2.685, seguit del de l’Illa, amb 2.306. 2.179 van ser les que va registrar el de Juclar i el de Comapedrosa va tancar l’any amb 2.068. Cal destacar que el 2023 els dos refugis que van tenir més persones que hi van pernoctar van ser, també, els de Sorteny i l’Illa, amb 2.526 cadascun.

Quant als refugis no guardats, el que se situa en primer lloc és el de Fontverd, que va registrar 735 excursionistes. En segon lloc, trobem les 548 pernoctacions del pla de l’Estany i ja per darrere hi ha les 440 del refugi de Coms de Jan. Cal apuntar que Fontverd va ser ja el que més pernoctacions registrava el 2023 i, de fet, és el refugi que encapçala el llistat des del 2014, amb un acumulat de 5.572. D’altres anys era el de la Cabana Sorda el que se solia situar en segona posició, si bé aquest 2024 ha registrat una davallada important, ja que ha passat de les 788 pernoctacions del 2023 a les 374 del 2024. De fet, en l’acumulat des del 2014 és el segon refugi amb més excursionistes, amb 4.918, i el segueixen les 4.010 pernoctacions registrades a Coms de Jan.

Si es tenen en compte les dades de la darrera dècada, tenim que els refugis no guardats han registrat 41.040 pernoctacions i que el percentatge més important quant al creixement es va donar el 2019, quan l’increment va ser del 64% respecte del 2018, passant dels 2.464 excursionistes als 4.041 i també cal subratllar la davallada que es va registrar per la Covid el 2020, moment a partir del qual les xifres han anat a l’alça amb el petit descens de l’any passat, xifrat en l’1%. Quant als refugis guardats, l’evolució de la darrera dècada també mostra un increment espectacular. No en va, es va passar dels 3.998 excursionistes del 2014 als 10.289 del 2019.



Treballs de millora

Un dels aspectes fonamentals per poder donar un servei adequat a les persones que fan servir aquestes instal·lacions és un bon manteniment. En aquest sentit, segons detallen des de l’Executiu, els treballs realitzats durant el 2024 als refugis guardats van ser al de Juclar, amb la reparació de filtracions i la instal·lació d’una línia de vida a la teulada, per un import de 44.043 euros; al de Comapedrosa es van invertir 585.179 euros per a la finalització dels treballs de millores al refugi, fase 1, consistents en el canvi del grup electrogen per un de gas (amb menys emissions de CO2), la instal·lació de dos vàters secs a l’exterior i una línia de vida a la teulada, i la renovació del mobiliari, paraments de la cuina, reparació de rajoles de les dutxes i substitució de les calderes de gas.

A més, el passat 4 de desembre, el Govern va adjudicar els treballs corresponents a la fase 2 de millores per un preu de 245.213 euros. Les obres consisteixen en el canvi de les bateries, de les plaques fotovoltaiques, així com de les finestres i portes exteriors, que es realitzaran durant el 2025. I al refugi de l’Illa es van invertir 142.045 euros en els treballs de rehabilitació de les instal·lacions de generació d’energia tèrmica renovable i elèctrica; treballs de reposició de les bateries i del sistema elèctric fotovoltaic (s’estan realitzant durant el 2025) i reparació de vàters secs.

Pel que fa als treballs previstos per a aquest any al del Comapedrosa hi ha previstos els treballs de millora corresponents a la fase 3, consistents en la reubicació dels sanitaris i les dutxes a la zona dels dormitoris i la redistribució del dormitori gran en dormitoris més acollidors. Al de Juclar es faran treballs d’aïllament tèrmic a l’interior de la part del menjador i recepció, així com la reposició de les finestres i portes per unes de més eficients. I a l’Illa, es farà el manteniment de la façana exterior de fusta i de la balconada i façana exterior de pedra amb formigó i l’aïllament dels filtres del sistema de sanejament autònom.

En afegit, també s’han adjudicat treballs de manteniment i millora en refugis no guardats consistents en reparacions de la teulada, reparacions de filtracions, pintura de mobiliari i parets i canvis de llars de foc per estufes. El 2024 es van fer millores als refugis de la Cabana del Siscaró, Montmalús, l’Angonella i Rialb. I el 2025 està previst continuar treballs de millora i manteniment als refugis no guardats d’Ensagents, Les Agols, Prat Primer i de la Cabana de la Vall del Riu, informa l’ANA.