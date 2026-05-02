Un triple de Kyle Kuric sobre la botzina dona la victòria al MoraBanc Andorra davant La Laguna Tenerife (89-90)

El MoraBanc Andorra s’ha retrobat amb la victòria a Tenerife (89-90), en una pista on aquesta temporada només havien guanyat tres equips, per sumar el vuitè triomf del curs i posar cap per avall el descens. Gràcies a un triple de Kyle Kuric sobre la botzina, el conjunt iguala el Burgos, que ha de jugar el pròxim partit contra el Barça, per creure una mica més en la salvació abans de rebre el cap de setmana vinent al BAXI Manresa.
Tots els primers atacs tricolor han sigut sense èxit, mentre que els rivals sí que n’han tingut amb Thomas Scrubb i Patty Mills, aquest darrer amb dos triples (8-0). Ha estat Justin McKoy qui ha obert la llauna pirenaica quan s’han superat els tres minuts de joc, però uns tinerfenys que no han perdut pistonada i gràcies a un vell conegut com és Giorgi Shermadini i a Marcelinho Huertas, ambdós transformant un 2+1, han col·locat el 14-5. En un MoraBanc molt precipitat i poc encertat, ha estat Shannon Evans qui ha provat d’imposar l’energia per retallar distància, i de mica en mica ho ha aconseguit (16-11). Així, la imatge dels seus ha millorat, sobretot l’ofensiva, i Kostas Kostadinov, amb quatre punts consecutius, i posteriorment Sir’Jabari Rice, han clos el primer quart amb un 22-21.
El segon ha iniciat com l’anterior, amb cistelles exteriors dels de Txus Vidorreta, aquesta vegada amb Rokas Giedraitis per partida doble (28-23). També han continuat les pèrdues i la baixa eficàcia dels de Žan Tabak, i el mateix aler lituà i Mills han tornat a fer mal amb dos 2+1 per fer el 34-25. Kuric, Artem Pustovyi i Stan Okoye −tornant de lesió−, han mantingut els del Principat en la lluita, però tots plegats mancats de confiança i sumant només 14 punts, han vist com els illencs han castigat fins a fer arribar la màxima diferència als 11 punts per enfilar camí cap als vestidors (46-35).
A la tornada, el MoraBanc sí que ha pogut iniciar encistellant amb Pustovyi, Okoye i Aaron Best gràcies a atacs ràpids, tot i que els locals han anat replicant (50-45). Aquesta vegada han estat els ‘aurinegros’ els més erràtics sota cistella, i els andorrans, tot i seguir amb les pèrdues, s’han arribat a posar a tres. Bruno Fitipaldo ha acabat apareixent per, amb cinc punts, encetar la recuperació dels seus en passar l’equador fins que Rafa Luz, amb dos triples consecutius, fes el 56-54. Shermadini ha acabat traient avantatge del seu físic per anar a la línia de tir lliure i tancar un 2+1, però Kuric ha fet una obra marca de la casa per transformar un 3+1 que ha anat precedit per una esmaixada de Kostadinov, la qual ha posat als pirenaics per primer cop per davant. Tot i això, el pivot georgià l’ha posat al darrer segon per deixar un 61-60.
Al darrer període, el Tenerife ha començat amb velocitat perquè Huertas i Scrubb fessin un parcial de 4-0 que Evans i Pustovyi han replicat fins que Kuric ha fet la igualada a 67. Han aparegut de nou Shermadini i Huertas per enfilar els seus sis per sobre en un moment de màxima tensió amb Yves Pons de protagonista. El duel ha estat de vertigen a partir de llavors, i Kuric ha sumat cinc punts consecutius que han anat succeïts de cistelles a les dues bandes fins que ha tornat a sumar des dels 6,75 metres (82-81). Amb una antiesportiva de Huertas, Rafa ha igualat el marcador, i en final marcat pels detalls, el mateix Huertas ha transformat de tres a les acaballes per deixar una distància que semblava insalvable. Pustovyi ha encistellat un tir lliure i Kuric ha tingut l’última paraula amb un triplàs sobre la botzina.