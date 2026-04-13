Les estacions clouen la temporada amb 2,38 milions d’esquiadors malgrat alguns tancaments per la meteorologia

Les estacions d’esquí d’Andorra han tancat la temporada d’hivern 2025-2026 amb els millors resultats des de la creació de Grandvalira Resorts, assolint un total de 2,38 milions de dies d’esquí venuts, un 2,7% més que l’any anterior. Aquest increment també s’ha traduït en una millora de la facturació global, la qual ha crescut un 4,25%. Un dels factors clau d’aquesta temporada ha estat la neu, ja que les abundants precipitacions han permès mantenir bones condicions durant pràcticament tot l’hivern, amb gruixos destacats i un elevat percentatge de pistes obertes.
Segons les dades facilitades, totes les estacions han registrat un comportament positiu en conjunt, tot i amb evolucions desiguals. Grandvalira ha sumat més d’1,73 milions de dies d’esquí (+1,8%), mentre que Pal Arinsal ha experimentat el creixement més destacat amb un augment del 9,1% i 460.788 dies venuts. En canvi, Ordino Arcalís ha registrat un lleuger descens del 3,7%, condicionat principalment pels tancaments puntuals per la meteorologia adversa.
Tot i els bons resultats, la temporada també ha estat marcada per diversos entrebancs. D’una banda, la meteorologia adversa en caps de setmana —fins a 10 en el conjunt de la temporada— ha afectat especialment el públic d’última hora. D’altra banda, els problemes a la carretera RN20, principal accés des de França, han tingut un impacte significatiu: es calcula que s’han perdut uns 50.000 dies d’esquí, especialment en estades curtes i en el mercat francès.
Precisament, el pes dels mercats internacionals continua creixent. Destaca l’augment del turisme procedent dels Estats Units i Llatinoamèrica, amb un increment del 40% en els darrers dos anys, així com l’increment dels usuaris vinculats a l’Ikon Pass. En canvi, el mercat francès ha retrocedit fins al 6% del total, afectat per les dificultats d’accés. Pel que fa a la digitalització, les vendes en línia han continuat a l’alça (+6%) i l’ús de l’aplicació mòbil s’ha disparat, amb increments destacats en usuaris i funcionalitats com el forfet digital.