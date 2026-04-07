  Les pistes de Pal Arinsal. | Pal Arinsal
Pal Arinsal tanca la temporada amb rècord d’activitat i els millors resultats des de la unió a Grandvalira Resorts

Amb un total de 460.788 dies d’esquí venuts, el domini massanenc ha registrat un increment del 9,1%, malgrat haver operat només 123 dies

L’estació de Pal Arinsal ha tancat la temporada d’hivern 2025-2026 amb els millors resultats des de la seva integració a Grandvalira Resorts, consolidant un creixement sostingut tant en volum d’activitat com en qualitat del negoci. Tot plegat en un hivern marcat per unes nevades excepcionals, les més abundants dels darrers 22 anys segons els registres de l’estació.

Amb un total de 460.788 dies d’esquí venuts, el domini massanenc ha registrat un increment del 9,1% respecte a la temporada anterior, malgrat haver operat només 123 dies, deu menys que l’hivern passat. Aquesta millora del rendiment per jornada s’ha vist reforçada pel creixement dels forfets de temporada, especialment el Nord Pass i l’Andorra Pass, que han incrementat notablement el nombre d’usuaris.

La campanya va arrencar amb força durant el pont de la Puríssima i va consolidar un període nadalenc molt positiu. El mes de gener es va convertir en el millor dels darrers anys, amb un augment del 24% en la facturació, mentre que el febrer, condicionat per episodis meteorològics adversos i pel tall de la carretera RN20 amb França, va mantenir una evolució moderada. El març, en canvi, va recuperar el ritme amb un creixement del 16%, tancant una temporada especialment sòlida. En aquest context, el 15 de febrer es va assolir el rècord històric d’afluència en un sol dia, amb 6.761 esquiadors.

Més enllà de les xifres globals, l’estació ha experimentat una millora significativa en la qualitat del negoci. Les vendes directes al client han crescut un 20,4%, amb especial protagonisme dels forfets d’un dia, que han augmentat un 15%. També destaquen els forfets de mitja estada, amb un increment de prop de 16.000 dies d’esquí venuts respecte a la temporada anterior.

El procés de digitalització continua guanyant pes, amb un augment del 21% en les vendes online i la implantació del Mobile Pass, que facilita l’accés directe als remuntadors. Paral·lelament, la despesa mitjana per client ha crescut un 3,5%, reforçant la rendibilitat global.

Les abundants nevades han estat un factor clau en aquesta evolució. Amb 540 centímetres acumulats durant la temporada, un 34% més que l’any anterior, l’estació ha pogut mantenir gruixos propers als dos metres i una obertura de pistes superior al 90% des del gener, arribant sovint al 100%. Aquesta situació també ha reduït la necessitat de producció de neu artificial, amb una caiguda del 35% en el consum d’aigua destinada a innivació.

La millora de les condicions s’ha reflectit en la satisfacció dels clients, que ha assolit una nota global de 8,91 segons enquestes externes, amb un índex de recomanació del 95%. Els principals mercats continuen sent Espanya, especialment Catalunya, mentre que els visitants del Regne Unit i Irlanda es consoliden com el segon grup internacional més important.

