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  • Les propostes seran avaluades per una comissió tècnica. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Iniciatives amb retorn

Les entitats socials i culturals d’Andorra la Vella ja poden demanar l’ús dels locals de l’espai Encaix fins al 29 de juliol

A través d'una convocatòria mitjançant concurs públic, poden presentar la sol·licitud a Tràmits i Tributs o al servei de Participació Ciutadana

El Comú d’Andorra la Vella ha obert el termini perquè les associacions de la parròquia puguin sol·licitar l’ús gratuït i temporal dels locals de l’espai Encaix. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds des d’aquest divendres i fins al pròxim 29 de juliol, presencialment a les oficines del servei de Tràmits i Tributs o bé al servei de Participació Ciutadana, on també es facilitarà tota la informació necessària. La convocatòria es fa mitjançant un concurs públic de cessió gratuïta i temporal de l’ús dels locals, amb l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu local i donar suport a les entitats de la parròquia que generen un impacte positiu en la ciutadania.

El comú cedirà espais de l’Encaix a associacions amb impacte social, cultural o comunitari

L’espai Encaix està situat a l’avinguda de Tarragona número 58, a l’edifici Les Columnes, i disposa d’instal·lacions equipades amb quatre locals d’ús particular, un despatx d’ús compartit i una sala d’emmagatzematge. La cessió tindrà una durada inicial de dos anys, prorrogable anualment fins a un màxim de quatre. Les entitats beneficiàries podran utilitzar aquests espais per desenvolupar programes de caràcter social, cultural, educatiu o comunitari. Només hauran d’assumir una corresponsabilitat en les despeses ordinàries de manteniment, que no superarà els 300 euros anuals.

Per poder optar a la cessió, les associacions hauran d’estar formalment inscrites al Registre Comunal d’Associacions i no disposar actualment d’un altre espai públic. En queden excloses les fundacions, les federacions i els partits polítics. Les propostes seran avaluades per una comissió tècnica, la qual tindrà en compte aspectes com l’arrelament a la parròquia, l’impacte comunitari i la base social de cada entitat.

La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat la rellevància de la iniciativa per a la cohesió pública de la parròquia. Segons ha assenyalat, l’objectiu és “afavorir la creació i consolidació d’iniciatives que generin un retorn social significatiu, que enforteixin la cohesió comunitària i que contribueixin a la dinamització de la vida associativa i cultural de la nostra comunitat”.

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