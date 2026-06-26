Les entitats socials i culturals d’Andorra la Vella ja poden demanar l’ús dels locals de l’espai Encaix fins al 29 de juliol

El Comú d’Andorra la Vella ha obert el termini perquè les associacions de la parròquia puguin sol·licitar l’ús gratuït i temporal dels locals de l’espai Encaix. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds des d’aquest divendres i fins al pròxim 29 de juliol, presencialment a les oficines del servei de Tràmits i Tributs o bé al servei de Participació Ciutadana, on també es facilitarà tota la informació necessària. La convocatòria es fa mitjançant un concurs públic de cessió gratuïta i temporal de l’ús dels locals, amb l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu local i donar suport a les entitats de la parròquia que generen un impacte positiu en la ciutadania.
El comú cedirà espais de l’Encaix a associacions amb impacte social, cultural o comunitari
L’espai Encaix està situat a l’avinguda de Tarragona número 58, a l’edifici Les Columnes, i disposa d’instal·lacions equipades amb quatre locals d’ús particular, un despatx d’ús compartit i una sala d’emmagatzematge. La cessió tindrà una durada inicial de dos anys, prorrogable anualment fins a un màxim de quatre. Les entitats beneficiàries podran utilitzar aquests espais per desenvolupar programes de caràcter social, cultural, educatiu o comunitari. Només hauran d’assumir una corresponsabilitat en les despeses ordinàries de manteniment, que no superarà els 300 euros anuals.
Per poder optar a la cessió, les associacions hauran d’estar formalment inscrites al Registre Comunal d’Associacions i no disposar actualment d’un altre espai públic. En queden excloses les fundacions, les federacions i els partits polítics. Les propostes seran avaluades per una comissió tècnica, la qual tindrà en compte aspectes com l’arrelament a la parròquia, l’impacte comunitari i la base social de cada entitat.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat la rellevància de la iniciativa per a la cohesió pública de la parròquia. Segons ha assenyalat, l’objectiu és “afavorir la creació i consolidació d’iniciatives que generin un retorn social significatiu, que enforteixin la cohesió comunitària i que contribueixin a la dinamització de la vida associativa i cultural de la nostra comunitat”.