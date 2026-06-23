Les entitats animalistes reclamen una revetlla més respectuosa: «La qüestió no és estar en contra de la festa»

Per a molts, la revetlla de Sant Joan és sinònim de festa, foc i petards. Per a nombrosos animals, però, la nit més curta de l’any pot convertir-se en una de les més angoixants. El soroll sobtat i imprevisible de la pirotècnia provoca cada any episodis d’estrès, fugides i situacions de pànic tant en gossos com en gats, una realitat que les entitats animalistes del país intenten visibilitzar coincidint amb aquestes dates.
Des de l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA), la seva presidenta, Laura Valero, insisteix que la por als petards no és una condemna inevitable. «Els gossos no neixen amb por als sorolls», remarca en declaracions a EL PERIÒDIC. I és que, tot i que alguns animals poden ser més sensibles que altres, la manera com s’habituen als estímuls durant les primeres etapes de la vida és determinant per evitar futures fòbies. Per aquest motiu, l’entitat posa l’accent en la prevenció, ja que acostumar progressivament els cadells a sons intensos a través de gravacions i associar-los a experiències positives pot marcar la diferència. «La por no sempre és inevitable ni irreversible. En molts casos es pot prevenir i, quan ja existeix, també es pot treballar», apunta.
«La por als sorolls no sempre és inevitable ni irreversible. En molts casos es pot prevenir i, quan ja existeix, també es pot treballar» – Laura Valero
Ara bé, fins i tot els animals que aparentment conviuen bé amb els sorolls poden acabar desenvolupant pors després d’una mala experiència. Un petard que esclata massa a prop o una situació especialment estressant poden generar una sensibilització posterior. Per això, des d’ARPA recomanen extremar les precaucions durant aquests dies, adaptant els horaris dels passejos i evitant espais on la presència de pirotècnia sigui habitual.
No obstant això, quan la por ja existeix, l’objectiu és oferir seguretat. En aquesta línia, l’entitat recomana habilitar un refugi dins de casa i deixar que sigui el mateix animal qui decideixi on se sent més còmode. «El que no hem de fer mai és forçar-lo a sortir del seu refugi, castigar-lo per tenir por o exposar-lo intencionadament a estímuls que superin la seva capacitat de gestió», adverteix la presidenta.
«L’oïda del gat és molt més sensible inclús que la d’un gos. Si afegim l’impacte del soroll sobtat i no entendre què està passant, l’estrès i l’angoixa arriben al moment de pànic» – Bea Montalvo
Si els gossos acostumen a exterioritzar més les seves reaccions, els gats tampoc escapen dels efectes dels petards. La presidenta de RonronejAND, Bea Montalvo, recorda que la seva capacitat auditiva és encara més sensible. «L’oïda del gat és molt més sensible inclús que la d’un gos. Si afegim l’impacte del soroll sobtat i no entendre què està passant, l’estrès i l’angoixa arriben al moment de pànic», explica, recomanant mantenir-los dins de casa durant la revetlla, tancar finestres i persianes per minimitzar el soroll i habilitar espais on puguin refugiar-se. A més, pot ser útil posar música relaxant de fons i acompanyar-los durant les hores de més activitat.
Més enllà dels animals de companyia, Montalvo considera que el debat sobre els petards hauria d’incorporar també els efectes sobre la fauna i sobre altres col·lectius sensibles als sorolls. «La qüestió no és estar en contra de la celebració o de la festa, sinó trobar formes de celebració més respectuoses, inclusives i compatibles amb el benestar de tothom», defensa. En aquest sentit, subratlla que cada vegada hi ha més alternatives, com els espectacles de llums o la pirotècnia de baix impacte acústic, les quals permeten mantenir l’essència de la celebració reduint-ne les conseqüències.
Finalment, Montalvo recorda que des de l’associació «vam afegir-nos a la demanda de l’Esther Bertran», qui l’estiu passat va recollir centenars de signatures per regular les hores en què es poden tirar petards els dies al voltant de la nit de Sant Joan, una iniciativa que va arribar a l’Executiu, el qual va afirmar estar treballant en una regulació, però sense esmentar terminis concrets.