Casal admet que la limitació de petards és “força legítima” i aposta per “una racionalització” per evitar-ne l’ús abusiu

El Govern ha començat a analitzar la proposta ciutadana per limitar l’ús de petards més enllà de dates puntuals com la revetlla de Sant Joan, amb la voluntat de trobar un encaix normatiu que permeti regular-ne l’ús sense arribar a la prohibició. Així ho ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha confirmat que la sol·licitud ja ha estat rebuda i que s’està treballant a través d’un grup específic. “Hi ha un grup de treball que ja parla de la situació”, ha assenyalat, detallant que aquest està integrat per efectius tant del Ministeri d’Interior com del Cos de Banders.
Casal ha insistit que la proposta “no apunta a una prohibició”, especialment en dates com Sant Joan, sinó a limitar-ne l’ús fora d’aquests períodes: “El que hem de fer és com traduïm la proposta a la realitat”
Segons Casal, la demanda ciutadana, impulsada per la veïna escaldenca Esther Bertran, és “força legítima” i “molt raonada”, i ha destacat que “aglutina a bona part de la ciutadania”. En aquest sentit, ha remarcat que l’objectiu no és prohibir-los, sinó “una racionalització d’usos”, evitant-ne un ús abusiu o indiscriminat durant tot l’any. A més, ha insistit que la proposta “no apunta a una prohibició”, especialment en dates assenyalades com Sant Joan, sinó a limitar-ne l’ús fora d’aquests períodes. “El que hem de fer és com traduïm la proposta a la realitat”, ha afirmat, tot indicant que cal analitzar-la per tal que sigui aplicable a nivell legal.
Tanmateix, Casal ha posat en relleu que el treball tècnic és complex, especialment en tot allò relacionat amb l’encesa de foc i la seguretat, recordant que, després de “la tragèdia que va haver a Suïssa”, s’han reforçat els aspectes vinculats a la seguretat: “El que s’ha d’esperar és de la conciliació ciutadana”, ha apuntat, incidint en la necessitat de garantir la seguretat de les persones, especialment en espais tancats. Així, ha indicat que, tot i que queden poques setmanes per a Sant Joan, el Govern treballa per poder donar resposta abans d’aquesta data o, en cas contrari, “ben aviat”, amb una regulació que tingui en compte tant la convivència com la seguretat.