  • Sortidors de benzina. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Impacte dels costos energètics empresarials

Les empreses alerten de l’augment del transport per l’encariment del petroli i l’impacte directe en l’activitat

Els sectors més dependents de la logística afronten dificultats per planificar costos i assumir sobrecostos en contractes tancats sense marge de repercussió

El teixit empresarial del país comença a expressar inquietud davant l’evolució a l’alça dels costos de transport, una tendència vinculada principalment a l’increment recent del preu del petroli. Aquesta situació està generant dubtes en diferents àmbits econòmics, especialment en aquells que depenen del moviment constant de mercaderies.

L’encariment del combustible té una incidència directa en les despeses logístiques, fet que complica la previsió de costos en horitzons temporals més amplis. Aquest context dificulta anticipar escenaris i condiciona la presa de decisions estratègiques dins de les empreses.

Una de les conseqüències més immediates és l’afectació sobre els marges de treball en operacions ja acordades. Diverses companyies havien fixat pressupostos amb anterioritat, tenint en compte uns costos de transport més baixos. L’actual increment obliga ara a assumir desviacions econòmiques que, en molts casos, no es poden traslladar als clients.

El teixit empresarial reclama mesures per estabilitzar els costos i evitar afectacions en la competitivitat i la continuïtat de projectes

Aquesta situació també repercuteix en les tasques planificades, que requereixen una revisió constant dels costos associats. Això pot provocar tensions en la cadena de subministrament, així com retards en l’execució, renegociacions contractuals o fins i tot l’aturada d’alguns projectes.

Davant aquest escenari, les empreses demanen accions que contribueixin a reduir la incertesa i aportin més estabilitat. En aquest sentit, assenyalen exemples d’altres països de l’entorn, com Espanya, on s’han adoptat mesures fiscals per alleugerir l’impacte dels carburants en determinats sectors.

En conjunt, el sector coincideix a advertir que aquesta conjuntura pot frenar el creixement econòmic i afectar la capacitat competitiva si es manté en el temps.

