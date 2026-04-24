  • El restaurant 'Rosta' presentant la seva proposta a les 'Jornades del Bacallà 2026' a Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Les tradicions tornen a la capital

Andorra la Vella recupera les ‘Jornades del Bacallà’ amb 22 restauradors i una aposta per reforçar el teixit culinari

El comú reivindica una tradició desapareguda des del 2013 i confia consolidar-la novament amb més participació del sector restaurador local

Molt contents de recuperar les ‘Jornades del Bacallà’”. Amb aquestes paraules, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha celebrat el retorn d’una iniciativa gastronòmica amb arrel històrica que havia desaparegut fa més d’una dècada. La recuperació d’aquestes jornades s’emmarca dins del projecte de dinamització ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’, amb la voluntat de posar en valor plats tradicionals i reforçar el sector de la restauració.

Així, González ha recordat que el bacallà havia tingut un paper central en la gastronomia local, especialment en èpoques en què l’accés al país era més limitat: “Era un producte sec i era el producte estrella per consumir peix”. El cònsol també ha posat en relleu el pes històric d’aquest aliment a la parròquia, assenyalant que “fa 20 anys hi havia quatre botigues especialitzades de bacallà a Andorra la Vella” i que era un plat habitual en el dia a dia.

Enguany, fins a 22 restauradors de la capital participen en les jornades, una xifra que el cònsol ha valorat molt positivament, destacant l’activitat als establiments, amb “molts nervis als fogons”. Entre els participants hi ha el xef del Rosta, Rodrigo Martínez, qui s’estrena en aquesta iniciativa. “És la primera vegada que participem en aquestes jornades i ho veiem molt bé perquè ajuda que la cuina continuï endavant a la parròquia i que millori”, ha afirmat, tot destacant la voluntat del seu equip de “aportar el nostre granet de sorra”.

Pel que fa a la proposta gastronòmica, Martínez ha explicat que han optat per un plat que combina tradició i tècnica: “Hem preparat un estofat de cigrons amb espinacs, un ou a baixa temperatura i bacallà confitat a baixa temperatura”.

González ha recordat que aquest tipus d’esdeveniments ja es duien a terme en espais com la plaça del Poble o la plaça de les Arcades, on els restauradors oferien plats de bacallà durant diversos caps de setmana. Aquesta iniciativa es va aturar el 2013, però ara es recupera amb l’objectiu de reforçar el teixit gastronòmic: “Ens vam demanar de recuperar aquestes jornades per crear col·lectiu”. De cara al futur, el cònsol ha expressat la voluntat de consolidar i ampliar la proposta, destacant el dinamisme del sector i la bona acollida de la iniciativa. “Jo crec que tornarà a fer el xup-xup i que l’any que ve potser podem augmentar els participants”, ha conclòs.

En paral·lel, el concurs celebrat en el marc de les jornades ha reconegut el restaurant L’Escapada amb el primer premi, mentre que Can Manel i Japomex han completat el podi. El jurat, del qual també ha format part el mateix cònsol major, ha valorat criteris com la qualitat organolèptica, la tècnica culinària, la presentació i la innovació de les propostes, en una edició que evidencia el nivell i la capacitat creativa de la restauració local

El xef del restaurant ‘Rosta’, Rodrigo Martínez, preparant el plat a presentar en les ‘Jornades del Bacallà 2026’. | Marvin Arquíñigo
El jurat de les ‘Jornades del Bacallà 2026’, valorant un dels plats. | Marvin Arquíñigo
La cuina on treballen els xefs que s’han presentat a les ‘Jornades del Bacallà 2026’. | Marvin Arquíñigo
