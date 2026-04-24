  • Les incidències es concentraran dilluns i dimarts amb restriccions puntuals. | Marvin Arquíñigo
Es recomana planificar els desplaçaments amb antelació

Alteracions al transport públic per la visita de Macron amb supressions de parades i canvis de recorregut

Les incidències es concentraran dilluns i dimarts amb restriccions puntuals, itineraris alternatius i la prohibició de sobrevol d’aeronaus a tot el país

El Servei de Mobilitat ha informat de diverses afectacions al transport públic i al trànsit amb motiu de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, prevista per dilluns 27 i dimarts 28 d’abril. Pel que fa a dilluns, entre les 15.40 i les 16.20 hores quedarà anul·lada la parada de l’Estadi Comunal, amb alternativa a l’Estació Nacional. Posteriorment, de 16.00 a 19.00 hores, la línia L3 no efectuarà parada a Ràdio Andorra, i els usuaris hauran de dirigir-se a Valira Nova, on sí que s’hi aturarà el servei.

A última hora de la tarda, entre les 18.45 i les 19.45 hores, es veuran afectades les línies L2, L3, L4 i L6, amb l’anul·lació de la parada Central de FEDA. En aquest cas, Mobilitat estableix com a alternatives les parades de la carretera d’Engolasters i Coll de Caldes, així com altres punts propers com la cruïlla d’Engolasters (742/743).

Dimarts, les incidències se centraran principalment en la línia L1, la qual, entre les 10.45 i les 13.45 hores, en sentit nord, modificarà el seu recorregut per la Baixada del Molí i Prat de la Creu. Durant aquesta franja quedaran anul·lades les parades de la Quirola, Príncep Benlloch i la Creu Grossa. A la tarda, entre les 14.15 i les 16.30 hores, les línies L2 i L4 no efectuaran parada al Comú d’Encamp ni a Rosaleda. Com a alternativa, es podran utilitzar les parades de la plaça Sant Miquel i Els Pastoressos, on també s’hi aturarà la L4.

Paral·lelament, el Servei de Mobilitat adverteix que durant ambdós dies “es poden produir talls puntuals i alteracions de la circulació”, motiu pel qual recomana planificar els desplaçaments amb antelació i seguir la senyalització viària. També s’ha previst la restricció de l’espai aeri a tot el territori nacional, fet que implicarà que “no es permet l’enlairament ni el sobrevol d’helicòpters, drons ni altres aeronaus” durant el període de la visita.

Brigitte Macron no assistirà finalment a la visita oficial a Andorra i deixa sense efecte l’adaptació del protocol prevista

