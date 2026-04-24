Alteracions al transport públic per la visita de Macron amb supressions de parades i canvis de recorregut

El Servei de Mobilitat ha informat de diverses afectacions al transport públic i al trànsit amb motiu de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, prevista per dilluns 27 i dimarts 28 d’abril. Pel que fa a dilluns, entre les 15.40 i les 16.20 hores quedarà anul·lada la parada de l’Estadi Comunal, amb alternativa a l’Estació Nacional. Posteriorment, de 16.00 a 19.00 hores, la línia L3 no efectuarà parada a Ràdio Andorra, i els usuaris hauran de dirigir-se a Valira Nova, on sí que s’hi aturarà el servei.
A última hora de la tarda, entre les 18.45 i les 19.45 hores, es veuran afectades les línies L2, L3, L4 i L6, amb l’anul·lació de la parada Central de FEDA. En aquest cas, Mobilitat estableix com a alternatives les parades de la carretera d’Engolasters i Coll de Caldes, així com altres punts propers com la cruïlla d’Engolasters (742/743).
Dimarts, les incidències se centraran principalment en la línia L1, la qual, entre les 10.45 i les 13.45 hores, en sentit nord, modificarà el seu recorregut per la Baixada del Molí i Prat de la Creu. Durant aquesta franja quedaran anul·lades les parades de la Quirola, Príncep Benlloch i la Creu Grossa. A la tarda, entre les 14.15 i les 16.30 hores, les línies L2 i L4 no efectuaran parada al Comú d’Encamp ni a Rosaleda. Com a alternativa, es podran utilitzar les parades de la plaça Sant Miquel i Els Pastoressos, on també s’hi aturarà la L4.
Paral·lelament, el Servei de Mobilitat adverteix que durant ambdós dies “es poden produir talls puntuals i alteracions de la circulació”, motiu pel qual recomana planificar els desplaçaments amb antelació i seguir la senyalització viària. També s’ha previst la restricció de l’espai aeri a tot el territori nacional, fet que implicarà que “no es permet l’enlairament ni el sobrevol d’helicòpters, drons ni altres aeronaus” durant el període de la visita.