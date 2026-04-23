La primera edició del llibre de Caldes centra el Sant Jordi d’Escaldes i Gili en destaca l’accés obert a l’aigua termal

Escaldes-Engordany ha aprofitat la diada de Sant Jordi per promocionar la primera edició del llibre dedicat al projecte Caldes, una iniciativa que, segons la cònsol major, Rosa Gili, ha acabat consolidant-se malgrat les reticències inicials i ha contribuït a “democratitzar l’aigua termal” a la parròquia.
El volum es pot trobar enguany a la parada de llibres de segona mà del comú, una de les 17 paradetes instal·lades per la jornada. “Ens ha arribat una mica a últim moment, però és la primera edició i inclou tot el que va ser el procés”, ha explicat Gili, tot afegint que “és un llibre molt maco i esperem que tingui molta sortida”. La recaptació es destinarà íntegrament a una donació a Càritas.
La cònsol ha reconegut que el projecte va generar controvèrsia en els seus inicis, però defensa que el temps n’ha avalat els resultats. “Quan s’inicia s’entén que és un projecte rupturista, que no és convencional, però amb el temps s’ha demostrat que agrada”, ha afirmat. En aquest sentit, ha destacat especialment l’impacte en l’accés a l’aigua termal: “El fet de poder democratitzar l’aigua termal és un plus; fins ara només es podia gaudir d’aquestes aigües o bé a Caldea pagant o les quatre famílies que ho tenien a casa”. Així, considera que oferir aquesta experiència “de manera totalment gratuïta aporta”.
Gili també ha subratllat els efectes del projecte en la dinamització de la part alta de la parròquia. “Ara ha permès molt moviment a la part de dalt”, ha assegurat, tot i admetre que encara no es disposa de dades comparatives. “S’ha posat un comptador a l’entrada del Pont d’Engordany i hem de mirar les dades; com que no en teníem abans, no podem dir el canvi després de l’obra”, ha indicat, si bé ha remarcat que “la gent sí que ens diu que veuen més gent”.
La jornada de Sant Jordi d’enguany posa també el focus en la producció literària nacional, amb la participació de 26 autors. “Aquesta tarda hi haurà la signatura d’autors, que enguany tenim a 26. Molt talent nacional”, ha destacat la cònsol, qui s’ha mostrat satisfeta per la presència d’escriptors locals: “Ens en felicitem per tenir autors locals”. En total, es preveu la participació d’uns 300 infants durant la jornada, a més dels 1.200 que han pres part en el concurs de punts de llibre que determina el cartell oficial.
Malgrat la coincidència amb altres activitats al país, la cònsol ha fet una crida a la participació: “Sabem que hi ha Sant Jordi també a Andorra la Vella, i els agraïm que vinguin perquè són molts”. La jornada es desenvolupa amb normalitat i amb bon temps, en un ambient que convida a “venir a la signatura de llibres d’aquesta tarda” i a gaudir de les parades de llibres, flors i artesania.