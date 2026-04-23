  • UNICEF fa cada any una recol·lecta de llibres per vendre'ls durant la diada de Sant Jordi a un preu assequible. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Cultura i solidaritat

La solidaritat pren protagonisme a la diada de Sant Jordi d’Andorra la Vella amb la presència d’associacions i ONG

UNICEF, AMARE, Fundació Tutelar o Infants del Món han estat algunes de les associacions i ONG presents a la plaça del Poble durant tot el dia

En la diada de Sant Jordi, els llibres i les roses prenen protagonisme, la majoria pel benefici de la cultura. Tot i que hi ha excepcions, algunes paradetes, a més de vendre llibres i roses, han venut altres articles amb l’objectiu de recol·lectar diners amb finalitats benèfiques. Una d’aquestes paradetes solidàries ha estat la d’UNICEF, qui mitjançant una recollida de llibres que fan cada any, els venen durant la diada a un preu assequible “perquè totes les famílies tinguin accés a la lectura”, ha explicat l’Aina Sagarra, tècnica de sensibilització d’UNICEF. Sagarra ha valorat la jornada com a “molt positiva”, tot i algunes precipitacions. “Ha vingut moltíssima gent”.

Tot i alguna breu, però intensa precipitació, la majoria de la gent s’ha quedat a la plaça. | Marvin Arquíñigo

En aquest espai, a més, tenien activitats per als més petits on podien pintar el seu punt de llibre amb l’objectiu “d’incentivar la compra de llibres i començar amb la lectura des dels més petits”. En aquest sentit, Sagarra recorda que l’any passat es van recaptar més de 700 llibres, i aquest any també s’han inclòs roses. “Probablement la xifra serà més alta”. Pel que fa a la recaptació, Sagarra detalla que es destina a“recursos regulars”, en tractar-se d’una bossa comuna on s’envien tots els diners. Més tard, des de Ginebra o Nova York decideixen quina quantitat es destina a cada lloc i per a què. “Això permet prioritzar segons les necessitats reals”, apunta la tècnica.

L’ONG Infants del Món també ha comptat amb la seva paradeta, una cita habitual per a ells des de la seva fundació l’any 2000. El seu model es basa en el sistema d’apadrinament a través de diferents programes. El seu president, Franz Armengol, destaca que la seva presència en un dia com aquest permet “donar a conèixer millor la tasca que es duu a terme”. “La jornada ha estat molt positiva. Des de les 16.00 hores ja no teníem roses i el que queda és principalment artesania”, ha valorat Armengol.

La gent passejant aquesta tarda a la plaça del Poble. | Marvin Arquíñigo

Per a qui també era una jornada molt important per recaptar diners i sobretot per aconseguir visibilitat ha estat per a l’Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de Fatiga Crònica (AMARE). Algunes membres de l’associació, totes amb fibromiàlgia o fatiga crònica, han fet polseres i diferents articles i també han venut punts de llibre. “Tot el que hem recaptat ens ajuda molt per mantenir l’associació, que encara és poc coneguda”, ha subratllat la presidenta d’AMARE, Albertina Baiao.

Així, ha comentat que durant el matí els cònsols de la parròquia s’han acostat a la seva paradeta mostrant interès per la malaltia. “Els hem pogut explicar amb detall què és la fibromiàlgia”, expressa entusiasmada, tot recordant la importància que la gent conegui l’existència de l’associació per poder ajudar més persones. “Un dia com avui és clau per donar-nos a conèixer”.

Les membres d’AMARE mostrant la seva samarreta ‘ajuda’ns a ser visibles’. | Marvin Arquíñigo

Finalment, tot i que hi havia altres associacions presents, des d’aquest mitjà hem parlat amb la Fundació Privada Tutelar, la qual es dedica a donar suport a persones que han perdut la seva capacitat d’obrar. “Aquest suport pot ser intermitent o total, a través de figures com la curatela representativa o assistencial”, comenta la Claudia, referent de la fundació. “El dia ha anat molt bé i s’han recaptat força diners”, apunta, tot indicant que “tots els beneficis es destinaran a organitzar activitats per a les persones acompanyades”.

D’aquesta manera, en la diada de Sant Jordi no han faltat llibres, roses ni tampoc solidaritat per part dels residents, ja que totes les associacions i ONG consultades s’han mostrat satisfetes amb la recaptació de diners i, algunes menys conegudes, també per haver pogut promocionar la seva tasca.

