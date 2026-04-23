Andorra la Vella celebra el Sant Jordi més multitudinari: “És un dia per posar al capdavant la cultura i la llengua”

Andorra la Vella celebra enguany un Sant Jordi amb més presència que mai, amb un total de 60 parades —15 més que l’any passat— i ocupant per primera vegada tot l’espai de la plaça del Poble, la qual, en l’edició anterior, encara no estava completament habilitada per les obres. Així, la cònsol menor, Olalla Losada, ha valorat molt positivament l’evolució de la diada en els darrers anys: “Dels tres Sant Jordis que hem celebrat fins ara, el primer va nevar, el segon vam haver de canviar d’ubicació perquè no teníem la plaça, i aquest és el primer que podem celebrar aquí”, confiant que el bon temps “aguanti una estoneta per poder gaudir d’aquesta nova ubicació”.
La nova configuració de l’espai ha permès reorganitzar la fira i millorar-ne la circulació. “Hem intentat espaiar les diferents temàtiques i donar aquest espai perquè la gent pugui passejar i triar”, ha explicat Losada, afegint que la redistribució també ha estat ben rebuda pels participants. “[Els paradistes] estan contents amb la ubicació i amb el fet que hi hagi més espai que altres anys”, ha apuntat la cònsol. Així, la jornada s’ha desenvolupat amb bon ambient festiu i una meteorologia favorable, factors que han contribuït a una elevada afluència de visitants.
L’increment de la demanda també ha estat notable. “L’any passat estàvem al voltant de 45 i aquest any hem pogut ubicar 60 parades, deixant alguna inclús fora perquè no hi cabia”, ha indicat Losada, qui ha qualificat aquest creixement com “un repte” de cara a futures edicions. “Això vol dir que l’any que ve ens hem de reinventar un altre cop”, ha apuntat, tot remarcant la importància de continuar innovant en la Fira del llibre i de la rosa.
En una línia semblant s’ha expressat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha apuntalat que “estem molt contents de ser un any més a la plaça del Poble per donar suport al sector literari, tant als editors com als autors”. “És una cita en què el col·lectiu ven un terç de les vendes de l’any”, ha afegit la ministra, tot destacant que enguany s’han superat les produccions dels altres anys i s’han produït una trentena de títols de collita nacional: “Això demostra el bon moment que està vivint el sector”, ha expressat Bonell.
Per altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat el valor més ‘emocional’ de la diada, una celebració en què “posem al capdavant la cultura i la muntanya”. “És un dia on crec que, més que mai, hem de reivindicar-nos com a país i reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i els bons sentiments”, ha remarcat el mandatari governamental, qui, a més, i qüestionat per la possibilitat que aquest sigui el seu darrer Sant Jordi al capdavant de l’Executiu, Espot ha evitat pronunciar-se amb claredat: “No ho sé. Pot ser que sí i pot ser que no, però en tot cas si no és l’últim, és el penúltim”.