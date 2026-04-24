Govern vol reorganitzar el comerç amb zonificació urbana i un model de ‘slow shopping’ per atraure més consum

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assegurat que el sector comercial d’Andorra es troba immers en una transformació global, tot i mantenir una certa estabilitat en els principals eixos comercials del país: “La transformació del model comercial està patint canvis”, ha reconegut en una entrevista a aquest mitjà, si bé ha remarcat que “hi ha sectors del comerç que funcionen força bé”. Precisament, en ser qüestionat per la darrera Setmana Santa, en què els comerciants no van poder complir amb les ‘expectatives’, Torres ha admès que les vendes “no han sigut de manera extraordinària”, però ha puntualitzat que “s’han mantingut”, especialment a les avingudes Meritxell i Carlemany.
Per adaptar-se a aquest nou escenari, el Govern impulsa un pla de comerç treballat amb la Cambra de Comerç, el qual inclou formacions per millorar l’atenció al client. L’objectiu, segons el ministre, és “personalitzar molt més l’experiència de compra” per tal de “poder incrementar el nombre de vendes”, mentre que una de les línies estratègiques passa per redefinir l’oferta comercial a través d’una zonificació urbana. “Reagrupar diferents comerços, com per exemple el sector de l’electrònica, en una zona concreta”, ha explicat, defensant que aquesta concentració pot afavorir la competitivitat. En aquest sentit, Torres ha assegurat que “com més competència hi ha, més bé intentes fer-ho”, fet que repercuteix en un millor servei i en preus més competitius per al consumidor.
“Hem d’intentar reagrupar diferents comerços, com per exemple el sector de l’electrònica, en una zona concreta […] Com més competència hi ha, més bé intentes fer-ho” – Jordi Torres
El ministre també ha apuntat a la necessitat de corregir desequilibris en l’oferta actual, com la concentració de determinats sectors o l’excés de restauració en zones comercials. “S’ha de buscar aquest equilibri”, ha afirmat, tot assenyalant que es poden utilitzar “figures tributàries per incentivar algunes activitats comercials i desincentivar-ne d’altres”. Val a dir que aquest pla es desplegarà en coordinació amb els comuns, ja que les competències són compartides: “No podem establir unes normatives que són competències del comú, hem d’anar tots en la mateixa direcció”, ha subratllat.
Més enllà de la redistribució comercial, però, l’estratègia incorpora elements com la millora de façanes, la il·luminació i la integració d’instal·lacions artístiques per reforçar l’atractiu dels espais. “Una persona que ve a comprar no només va a comprar, sinó que viu una experiència”, ha indicat. En aquesta línia, Torres ha defensat el concepte de ‘slow shopping’, orientat a generar entorns més relaxats que incentivin el consum. “Si tu estàs més relaxat, estàs més predisposat”, ha afirmat, tot vinculant aquesta idea amb la combinació de comerç, cultura i entreteniment.
“Una persona que ve a comprar no només va a comprar, sinó que viu una experiència […] Si tu estàs més relaxat, estàs més predisposat” – Jordi Torres
El pla també aposta per la digitalització, amb eines que permetin millorar l’experiència del visitant. “Les aplicacions t’ajuden a comprar millor i a poder-te moure més bé a través dels dispositius mòbils”, ha explicat, alhora que ha destacat la importància creixent de la sostenibilitat i l’accessibilitat. Pel que fa al diferencial de preus amb els països veïns, el ministre ha remarcat que aquest sí que continua sent un dels atractius del país: “A Andorra estem parlant d’un IGI del 4,5% i als altres països és del 20-21%”, ha recordat. Tot i això, ha insistit que el futur del sector no passa només pel preu, sinó també pel servei i l’experiència.