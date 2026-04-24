[Amb vídeos]: Els Bombers intervenen en un incident a un edifici del carrer Doctor Molines d’Andorra la Vella

Els Bombers han intervingut aquest divendres a la tarda en un avís de foc en un edifici situat al carrer Doctor Molines d’Andorra la Vella. L’avís s’ha rebut a les 17.25 hores, quan diversos veïns han alertat de la presència de fum a l’immoble. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un camió del cos de Bombers, el qual ha actuat per controlar la situació. El foc ha provocat una fumerada visible des de l’exterior de l’edifici, fet que ha generat l’alerta entre els residents de la zona. Les primeres informacions indiquen que no hi ha hagut ferits.
