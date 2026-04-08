Les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social seran el pròxim 17 de juny

Les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) seran el dimecres 17 de juny, tal com regeix el Decret aprovat avui pel Consell de Ministres. Segons han detallat, els col·legis electorals s’obriran a les 08.00 hores i es tancaran a les 21.00 hores. Així mateix, el vot per dipòsit s’iniciarà el dilluns 8 de juny de 08.00 a 14.45 hores i finalitzarà el dimarts 16 de juny a les 13.00 hores.
Les llistes electorals poden ser consultades a partir del 20 d’abril a les oficines de la CASS, de dilluns a divendres de les 08.00 a les 14.45 hores. Val a dir que si els cotitzants no figuren inscrits en aquestes llistes, poden sol·licitar la inscripció a la cinquena planta de les oficines de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social fins al 28 d’abril.
En tot cas, la presentació de candidatures s’ha de formalitzar a la seu de la CASS fins al 6 de maig a les 14.45 hores, i els impresos oficials de presentació de candidatures corresponents estan a la disposició de les persones interessades a les oficines de la CASS. Amb tot, la campanya electoral s’iniciarà el dia 6 de juny i finalitzarà el 15.