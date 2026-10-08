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  • Societat
Estadística

Les autoritzacions de residència i treball baixen un 11% entre abril i juny, mentre creixen els permisos temporals

Estadística registra 2.210 autoritzacions inicials, un 1,1% menys que el 2025, tot i que els permisos en vigor creixen un 2,1% i arriben als 56.847

Les autoritzacions inicials de residència i treball han disminuït un 11,3% entre abril i juny del 2026, amb un total de 1.016 permisos concedits, segons les dades publicades aquest dijous pel Departament d’Estadística. En conjunt, durant el segon trimestre s’han acordat 2.210 autoritzacions inicials, un 1,1% menys que en el mateix període de l’any anterior. Així mateix, els permisos prorrogables han retrocedit un 8,6%, fins als 1.503, mentre que les autoritzacions exclusivament de residència han baixat un 5,5%, amb 393 concessions.

En canvi, les autoritzacions vinculades al treball temporal han experimentat una evolució positiva. En aquest sentit, s’han concedit 530 permisos de treball temporal, un 20,7% més que un any abans, mentre que els destinats a empreses estrangeres han crescut un 26,2%, fins als 164. Alhora, les autoritzacions inicials per a treballadors fronterers han augmentat un 25,7%, amb 88 permisos. Pel que fa a les ocupacions, destaca l’increment del 61,9% entre els operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors, mentre que els treballadors de restauració, serveis personals, protecció i comerç registren una davallada del 4,9%.

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Tot i la reducció de les noves concessions, el nombre total d’autoritzacions en vigor continua augmentant. Així, a 30 de juny se situava en 56.847, un 2,1% més que un any abans. D’aquestes, 43.511 corresponien a residència i treball, amb un increment de l’1,6%, i 10.418 eren exclusivament de residència, un 3,4% més. Per la seva banda, els permisos de treballadors fronterers en vigor han crescut un 5,2%, fins als 2.009.

Finalment, les dades també reflecteixen un augment de les baixes del país, les quals entre abril i juny han arribat a les 292, un 37,7% més que durant el mateix trimestre del 2025. Quant a la distribució dels permisos en vigor per ocupacions, els increments més destacats corresponen als tècnics i professionals de suport, amb 230 autoritzacions addicionals, i als treballadors qualificats de la indústria, la construcció i la mineria, amb 179 més.

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