Les entitats feministes condemnen el feminicidi i adverteixen que «cap dona hauria de perdre la vida per ser dona»

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA), l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i Acció Feminista han expressat la seva consternació per la mort d’una dona de 51 anys, presumptament a mans de la seva parella, i han condemnat els fets, els quals consideren un cas de violència masclista. En un comunicat, l’ADA ha manifestat que «condemnem amb la màxima fermesa aquest presumpte feminicidi, la forma més extrema de la violència masclista, i expressem el nostre condol i tot el nostre suport a la família i a les persones properes a la víctima», mentre que des de l’Institut han assegurat que «la veritat és que estem consternades per aquesta notícia, que encara ens costa creure». Altrament, Acció Feminista també ha expressat el seu dolor i ha remarcat que «en aquests moments, el nostre primer pensament és per a ella».
«El nostre condol i suport a la família de la víctima, que deu estar destrossada. Sincerament, és un fet terrible que ens colpeix d’una manera profunda», han expressat des de l’entitat liderada per Judith Pallarés, tot remarcant que «cal recordar que la lluita contra la violència masclista ha de continuar i ha de ser una prioritat en totes les societats, i no podem acceptar ni normalitzar que una cosa així hagi passat a casa nostra». Així mateix, han explicat que les reaccions compartides entre les companyes després de conèixer els fets han estat «realment d’indignació», i han reiterat el seu compromís per erradicar aquest tipus de violència.
«Quan una dona mor a mans de la seva parella, no es tracta d’un succés ni d’una tragèdia inexplicable: és un feminicidi, la forma més extrema de la violència masclista» – Acció Feminista
Per la seva banda, Acció Feminista ha reclamat que els fets siguin identificats com un feminicidi, tot rebutjant que es presentin com un succés aïllat o inexplicable: «Volem anomenar el que ha passat pel seu nom. Quan una dona mor a mans de la seva parella, no es tracta d’un succés ni d’una tragèdia inexplicable: és un feminicidi, la forma més extrema de la violència masclista. Anomenar-lo així és una manera de fer justícia a la seva memòria», ha manifestat l’entitat, qui ha recordat que la parella de la víctima, un home de 34 anys, ha estat detinguda com a presumpte autor dels fets i ha expressat la seva confiança que la investigació judicial permeti aclarir-ne les circumstàncies.
«Fem arribar el nostre condol més sentit i tot el nostre suport a la seva família, a les seves amistats i a totes les persones que l’estimaven. Els acompanyem en el dolor i ens posem a la seva disposició per al que puguin necessitar», ha assenyalat l’entitat, tot reclamant «respecte per la víctima i per la seva família, i un tractament informatiu que preservi la seva dignitat i la seva intimitat». En aquest sentit, Acció Feminista ha conclòs aquesta part del comunicat afirmant que «avui Andorra està de dol. Cap dona hauria de perdre la vida per ser dona. Ens sentim interpel·lades i continuarem treballant, com sempre, al costat de totes les dones».
«Els protocols de prevenció i atenció són imprescindibles, però no són suficients: ens cal continuar treballant, entre totes i tots, perquè cap dona hagi de viure amb por» – Associació de Dones d’Andorra
Finalment, l’ADA ha advertit que els mecanismes de prevenció i atenció han de continuar reforçant-se: «Cada dona assassinada és una derrota per a totes les persones que treballem per prevenir totes les violències envers les dones i encara més aquests crims terribles», ha lamentat l’associació liderada per Elvira Geli. En aquesta línia, ha assenyalat que «els protocols de prevenció i atenció són imprescindibles, però no són suficients: ens cal continuar treballant, entre totes i tots, perquè cap dona hagi de viure amb por i perquè sàpiga que té on anar i a qui demanar ajuda», adreçant-se a les dones que es troben en situacions de violència i a les persones del seu entorn, recordant-los que «no estan soles» i que «elles són la nostra prioritat avui».