Cicland pedala a bon ritme i frega en nou mesos tots els trajectes del 2025, però les noves parades encara esperen

Cicland continua incrementat el nombre de desplaçaments al llarg del territori, però la incorporació de les cinc noves parades i la vintena de bicicletes que reclama el servei encara no té un calendari definit. Segons les dades facilitades per Govern a El Periòdic, entre gener i setembre d’enguany s’han registrat 41.683 trajectes, un 34,8% més que durant el mateix període de l’any anterior i una xifra molt propera als 41.873 comptabilitzats en tot el 2025. Ja aquest darrer registre havia representat un increment de l’11,8% respecte al 2024, una situació que casa amb les alertes que el gerent de Cicland, Javier González, va ‘llançar’ el passat mes d’agost: «El creixement dels trajectes evidencia que la demanda està augmentant i que és necessari que la capacitat del servei evolucioni en paral·lel», va manifestar en una conversa amb aquesta casa.
«Si la xarxa de parades i el nombre de bicicletes no creixen al mateix ritme, es poden produir situacions puntuals de saturació, amb usuaris que no trobin bicicletes disponibles o que no disposin d’espai per retornar-les», va advertir González, qui també va plantejar incorporar les cinc noves parades i la vintena de bicicletes amb tres noves ubicacions a Andorra la Vella i dues a Escaldes-Engordany. Fent memòria, les propostes de la capital passarien pel carrer na Maria Pla, a la zona de l’Hotel Plaza; Ciutat de Valls, i la rotonda del Cacauet, prop de l’Escola Andorrana de Batxillerat. Pel que fa a la parròquia escaldenca, serien a la zona baixa de Sa Calma i un punt proper a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Val a dir que també es va traslladar una petició per ampliar el servei a Santa Coloma.
Entre gener i setembre d’enguany s’han registrat 41.683 trajectes, un 34,8% més que durant el mateix període de l’any anterior i una xifra molt propera als 41.873 comptabilitzats en tot el 2025
Així doncs, i qüestionats directament per l’estat d’aquesta proposta, des de l’ens governamental han afirmat que «actualment s’està treballant amb els comuns implicats per valorar les ubicacions de les noves parades, ja que la seva implantació en espais urbans requereix l’autorització dels comuns respectius. La possible incorporació de les parades i les bicicletes també s’haurà d’analitzar en el marc de les condicions contractuals vigents. Encara no es pot confirmar si aquesta ampliació es podrà materialitzar abans de la decisió del 2027», indicant que la qüestió es tractarà a la Taula Tècnica del Trànsit i a la Taula Nacional de Mobilitat. «Compartim la necessitat de continuar millorant el servei de bicicleta compartida i d’adequar-ne la capacitat a l’evolució de la demanda», han afegit, en resposta a les paraules de González sobre ampliar el servei «amb certa urgència».
Precisament, el futur de Cicland és una de les grans incògnites que hi ha ara mateix sobre la taula, tenint en compte que el contracte vigent finalitzarà el desembre del 2027 i que, per tant, s’haurà de preparar un nou procediment d’adjudicació. «Durant els pròxims mesos es treballarà en la nova licitació», han confirmat des de Govern, tot detallant que «la valoració del servei ha de tenir en compte l’evolució del nombre d’usuaris actius i de trajectes, el grau d’utilització de les bicicletes i les estacions, la disponibilitat i la fiabilitat del servei i el seu cost». «L’objectiu és disposar d’un servei útil per als desplaçaments quotidians i que continuï guanyant usuaris, en el marc de la intermodalitat que estem promovent. Es tracta a dia d’avui d’un servei consolidat amb una molt bona perspectiva d’evolució», han apuntat.
El futur de Cicland és una de les grans incògnites que hi ha ara mateix sobre la taula, ja que el contracte vigent finalitzarà el desembre del 2027 i s’haurà de preparar un nou procediment d’adjudicació
«La prioritat actual és consolidar i millorar el servei a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. La valoració de cara al 2027 permetrà analitzar les condicions de prestació del servei i les possibles millores, tenint en compte l’experiència acumulada i les necessitats de mobilitat. En aquest moment, no podem avançar canvis concrets en el model ni una ampliació a altres parròquies», han indicat. De cara a exemplificar aquestes afirmacions, Govern ha facilitat algunes dades sobre l’evolució del servei, com per exemple que durant el 2025 va registrar 3.134 usuaris i va mantenir les 18 parades, entre fixes i virtual, a les tres parròquies esmentades. A més, i com a dada final, es van arribar a acumular 187.750 quilòmetres i es van superar els 37.452 trajectes del 2024.