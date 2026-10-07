L’Executiu carrega contra la proposta de quotes de Concòrdia: «Demostra inexperiència en política migratòria»

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha carregat contra la proposta plantejada pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, d’establir un sistema de quotes d’immigració amb una previsió de tres anys. Després que el líder de la formació exposés la iniciativa dilluns en una entrevista concedida a un altre mitjà, Casal ha considerat que «la proposta de previsió a tres anys vista demostra inexperiència de no haver gestionat qüestions de política migratòria» i ha afegit que els seus impulsors «no han vist com funciona la política migratòria del nostre país».
«La proposta de previsió a tres anys vista demostra inexperiència de no haver gestionat qüestions de política migratòria […] A tres anys vista, no sé si podrà dir quants infermers necessitarem el 2029″ – Guillem Casal
En aquest sentit, el portaveu ha assenyalat que la proposta encara no s’ha concretat de manera «clara i concisa» i ha defensat que aplicar-la suposaria canviar «radicalment» la filosofia actual de la Llei qualificada d’immigració. Segons ha mencionat, la normativa ja estableix que l’Executiu ha d’analitzar periòdicament l’evolució de l’economia i del mercat laboral per determinar els contingents necessaris. De fet, Casal ha avançat que la quota d’hivern es publicarà pròximament amb un contingent d’unes 5.000 autoritzacions, si es mantenen les xifres d’anys anteriors.
Així mateix, Casal ha posat en dubte la capacitat d’anticipar amb tanta antelació les necessitats reals del mercat laboral. «A tres anys vista, no sé si Escalé podrà dir quants infermers necessitarem el 2029, per exemple», ha apuntat. Per al ministre, una previsió d’aquest abast podria quedar desfasada davant de canvis econòmics o laborals, motiu pel qual ha defensat continuar fent ajustos puntuals i periòdics, tal com preveu actualment la legislació. Finalment, i respecte a l’objectiu de retenir talent plantejat per Concòrdia, Casal ha defensat que la resposta passa per potenciar sectors productius que actualment tenen menys presència al país.