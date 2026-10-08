La importació de carburants repunta al setembre, però acumula una caiguda de fins al 5,3% des de principi d’enguany

La importació de carburants a Andorra tanca el setembre amb un lleuger increment interanual del 0,2%, fins a assolir els 11,79 milions de litres, tot i registrar una disminució del 7,7% respecte de l’agost. Segons les dades publicades aquest dijous pel departament d’Estadística, l’augment en comparació amb el mateix mes del 2025 respon principalment a l‘increment de la gasolina sense plom, de l’11,4%, i del gasoil de locomoció, del 9,2%, mentre que el fuel domèstic presenta una caiguda del 45%.
En la comparació mensual, el gasoil de locomoció passa dels 7,8 milions de litres importats a l’agost als 6,90 milions del setembre, una reducció de l’11,5%. La gasolina sense plom segueix la mateixa tendència, amb un descens del 9,4%, passant dels 4,11 als 3,72 milions de litres. En canvi, el fuel domèstic registra una evolució contrària, amb un augment del 35,1% que situa les importacions en 1,15 milions de litres, malgrat la forta disminució observada respecte del setembre de l’any anterior.
Tot i el lleuger repunt interanual del setembre, el balanç dels nou primers mesos del 2026 continua sent negatiu. Entre gener i setembre s’han importat 113,62 milions de litres de carburants, davant dels 120,04 milions registrats durant el mateix període del 2025, una diferència que representa una disminució del 5,3%. Aquesta reducció afecta les tres principals categories de combustible, encara que amb intensitats diferents.
El gasoil de locomoció acumula 56,87 milions de litres importats, un 5,9% menys que l’any anterior, mentre que la gasolina sense plom registra una caiguda del 2,2%, fins als 29,24 milions. Per la seva banda, el fuel domèstic presenta el descens percentual més pronunciat, del 7,6%, amb un volum acumulat de 27,35 milions de litres. D’aquesta manera, cap de les tres categories aconsegueix revertir, en el conjunt de l’any, la tendència negativa de les importacions.
Tanmateix, les dades ajustades dels efectes del calendari i de l’estacionalitat mostren una evolució diferent de les xifres brutes. La tendència de les importacions de carburants es manté a l’alça durant els darrers cinc mesos i arriba a una variació positiva del 0,8% al setembre. Aquest indicador permet observar l’evolució de les importacions sense les fluctuacions associades als diferents períodes de l’any.
Per tipus de combustible, la gasolina sense plom manté una tendència estable durant el darrer mes, amb una variació positiva de l’1,8%, mentre que el gasoil de locomoció presenta una evolució a la baixa al setembre, tot i conservar un valor positiu del 0,1%. Finalment, el fuel domèstic mostra una recuperació de la tendència durant els darrers dos mesos, encara que continua en valors negatius, amb una variació del -0,5%.