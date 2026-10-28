Un pas endavant que encara es queda curt

La reforma del Codi Penal per deixar de ‘castigar’ les dones que decideixen interrompre voluntàriament l’embaràs representa, evidentment, un canvi respecte a la legislació actual. Després d’anys de debat i ajornaments, el Govern ha concretat una proposta que, si supera el tràmit parlamentari, eliminarà la responsabilitat penal de les dones. Tanmateix, el text manté les sancions als professionals sanitaris que practiquin avortaments al Principat i no preveu abordar-ne el finançament públic. Per tant, la reforma modifica una part del problema, però deixa intactes altres limitacions que continuaran condicionant l’exercici d’aquest dret. La protecció del model institucional i les particularitats constitucionals d’Andorra formen part d’un debat complex que no es pot ignorar. Ara bé, tampoc haurien d’impedir una reflexió més àmplia sobre les garanties i l’accés efectiu a la interrupció voluntària de l’embaràs. Eliminar el càstig penal és un pas, però no equival a garantir que totes les dones puguin exercir aquest dret en igualtat de condicions. El debat, per tant, difícilment es podrà donar per tancat amb aquesta reforma.