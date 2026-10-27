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  • Una sessió de Dj amb espectacle de 'drags queens'. | Andorra Winter Pride
Alba Jiménez Ibáñez
Neu i diversitat

El Pas de la Casa serà l’epicentre d’un nou festival d’esport i oci enfocat a la comunitat LGTBIQ+ el març del 2027

La primera edició de l'Andorra Winter Pride se celebrarà del 12 al 15 de març i combinarà esports de neu, música i activitats de lleure inclusives

‘Esports, música i molt orgull’. Amb aquest lema, l’associació Andorra Winter Pride ha anunciat la primera edició de l’Andorra Winter Pride 2027, la qual convertirà el Pas de la Casa en punt de trobada del col·lectiu LGTBIQ+ del 12 al 15 de març. Amb aquesta primera edició, l’organització pretén consolidar una nova proposta d’oci inclusiu a la temporada d’hivern i contribuir a dinamitzar el Pas de la Casa com a seu per acollir aquest tipus d’esdeveniments.

L’entitat va néixer per oferir a la comunitat LGTBIQ+ del Principat un espai de lleure segur i lliure de qualsevol mena de discriminació. Des de l’associació, han assegurat que l’objectiu de la trobada és fomentar l’amor a l’esport i el respecte a la diversitat: «L’Andorra Winter Pride va més enllà d’un simple esdeveniment. Volem que els assistents puguin gaudir d’aquest format que fusiona l’esquí, competicions esportives i música en directe, tenint com a eix vertebral el respecte pel col·lectiu LGTBIQ+».

Esport, après-ski i ‘drag queens’

Tal com ha explicat l’organització, la previsió és que el festival tingui continuïtat els pròxims anys reforçant el paper de l’esport com a element clau de l’oci andorrà. Així, l’activitat central del dissabte 13 serà el certamen Andorra Winter Pride Games, el qual inclourà tornejos de diverses disciplines com ara pàdel, voleibol i waterpolo, entre d’altres. A més, hi haurà jornades d’esquí, destacant la proximitat amb les pistes del Pas. El programa esportiu ha obert les inscripcions per als clubs i esportistes individuals que vulguin participar a través del formulari de contacte.

D’altra banda, els visitants podran gaudir d’un ampli ventall de propostes al llarg del dia, des d’excursions, tractaments vinculats al benestar, experiències i fins i tot, d’un après-ski a peu de pista a La Plage Blanche el 13 i 14 de març al migdia. Els clars protagonistes de la nit seran els espectacles de ‘drags queens‘, així com les festes temàtiques que es faran durant el cap de setmana. Acompanyades de les sessions de DJs, la cita festiva s’allargarà fins a la matinada. El programa complet encara no està disponible i es publicarà aviat a la pàgina web.

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