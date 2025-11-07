Les associacions llatinoamericanes alerten que les males praxis laborals al país persisteixen tot i la millora general

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va alertar ahir que els casos de mala praxi laboral continuen existint, i si bé va incidir que són puntuals, les associacions del país ho han corroborat. “[Les males praxis] són freqüents, però representa que cada vegada en són menys”, ha comentat el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo ‘Riccie’ Ponce, qui ha assenyalat que els sectors que se solen veure més afectats són aquells més “vulnerables” quant a la manca de personal: la restauració, “en algun cas que altre” al món del futbol i, com ja va indicar Cañada, el de la construcció.
En aquest sentit, l’Associació de Residents Peruans tampoc té constància, a hores d’ara, d’incidències, mentre que la de Colombianos en Andorra sí. La seva representant, Katherine Barbosa, ha mencionat que el percentatge no és excessivament alt, però que els casos continuen existint. “L’any passat ja se’n van donar diversos, i enguany sembla que la problemàtica estigués normalitzada”, ha destacat, per la qual cosa no tanca la porta a què la xifra d’incidents hagi anat a l’alça. Val a dir que en el cas dels peruans, el seu president, Lorenzo Castillo, ha mencionat que actualment les males praxis són molt aïllades, “no pas com abans”, i que darrerament només han tingut un parell d’episodis que s’han resolt “trucant i parlant amb les empreses”.
“L’any passat ja se’n van donar diversos, i enguany sembla que la problemàtica estigués normalitzada” – Katherine Barbosa
En tot cas, Ponce ha recordat que “no és que tot el teixit empresarial ho faci, evidentment són un parell de persones que se n’aprofiten de la situació”. Així mateix, tots tres presidents han celebrat que es treguin a la llum els casos. “Està bé que es faci perquè serveix de prevenció”, ha exposat Barbosa, amb el mandatari d’Argentinos en Andorra mostrant-se esperançat que la visibilitat que està donant el Govern “doni resultat” perquè “és una mostra de què s’estan fent controls”. “Després passa el que passa als països del voltant, que se surt de control”, ha completat la colombiana.
Contractació irregular
Demanats per les sancions imposades pel Ministeri de Justícia i Interior a tres societats per vulnerar la legislació qualificada d’immigració en matèria de contractació de personal, des de les tres associacions s’han mostrat desconeixedors. Tots tres, però, n’estan al corrent, però en cap cas tenen constància que hagi passat ni amb treballadors argentins, ni peruans, ni colombians. “Desconec si hi ha més casos que no hagin sortit a la llum”, ha explicat Castillo, incidint que quan passa quelcom d’aquest caire, “la comunitat peruana es posa en contacte amb mi, i no ha estat el cas”. Per la seva part, Barbosa també ha emfatitzat que no s’ha reportat cap problemàtica, i Ponce ha exposat que “no són les empreses que nosaltres coneixíem, així que fins i tot és un bon senyal”.