Tres empreses són sancionades amb 3.300 euros per pràctiques irregulars de contractació de treballadors estrangers

El Ministeri de Justícia i Interior ha imposat sancions econòmiques a tres societats del Principat per vulnerar la legislació qualificada d’immigració en matèria de contractació de personal. Segons consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres, cada empresa haurà d’abonar una multa de 3.300 euros. Les resolucions s’han fet públiques al butlletí oficial atesa la impossibilitat de contactar amb els representants legals de les empreses implicades per notificar-los l’inici de l’expedient sancionador.
D’acord amb el que estableix el Codi de l’Administració, els responsables disposen ara d’un termini de vuit dies hàbils per presentar-se a les dependències del Departament de Policia i rebre la notificació de manera personal. Si transcorregut aquest període els interessats no compareixen, la notificació es considerarà legalment practicada, tal com preveu la normativa vigent.
En relació amb aquestes sancions, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha precisat que “es tracta d’un procediment habitual que fan tots els ministeris” i que les actuacions “fan referència a la Llei d’Immigració”. Així, ha afegit que el Govern “fa la seva feina de supervisió i de fer complir els preceptes escrits per la normativa, sigui legal o reglamentària” i que les sancions responen probablement al fet que les empreses no tenien regularitzats els seus assalariats al país, i que, “després de dur a terme les indagacions pertinents, es fa una sanció a l’empresa concreta”.
A més, el portaveu ha volgut deslligar aquestes multes d’un suposat increment de treballadors irregulars al país. “No podem fer una relació amb la problemàtica que hi ha darrerament al voltant d’un gran nombre de treballadors irregulars”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que “les xifres dels controls efectuats fins avui no mostren un augment d’aquesta situació”, i ha demanat “no fer un abús de llenguatge”, ja que “el fet que hi hagi quatre comunicacions publicades al BOPA no significa que hi hagi un augment de les sancions en aquest sentit”.