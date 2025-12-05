Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Prestacions actives mantenen impuls

Les prestacions per discapacitat pugen fins a 398 ajudes actives i confirmen un increment sostingut del 3,6% al país

La pluridiscapacitat i els graus més elevats concentren la major part dels expedients socials vigents dins del sistema públic de suport

El nombre de prestacions dirigides a persones amb discapacitat va situar-se en 398 ajudes actives en finalitzar el segon trimestre del 2025, un volum que representa un increment del 3,6% respecte al tancament del període anterior. Entre abril i juny s’hi van afegir 14 noves peticions, totes acceptades.

Segons Estadística, els homes concentren el 54,5% dels beneficiaris. La distribució per edats mostra que gairebé tres de cada deu perceptors tenen entre 56 i 65 anys, franja que acumula la proporció més elevada d’ajuts en vigor. Pel que fa a la nacionalitat, el 55,3% és andorrana, seguida de l’espanyola, amb un 25,6%, i la portuguesa. Prop de dos terços dels usuaris consten com a solters, i un 41,5% ha residit sempre al país.

Més de la meitat dels perceptors cobren entre 1.201 euros i el mínim salarial, principal font d’ingressos del col·lectiu

La meitat dels perceptors presenten pluridiscapacitat, mentre que el grau de reconeixement més habitual —entre el 60% i el 69%— agrupa el 60,6% dels expedients actius.

En relació amb l’import mensual, el 55,3% rep quantitats compreses entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional vigent, establert en 1.447,33 euros durant el 2025. Aquest tram configura la franja predominant dins del conjunt de prestacions destinades a persones amb discapacitat.

