Les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril augmenten un 4,8% respecte al març, arribant a les 477

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril han estat de 477, fet que representa un creixement del 4,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, les categories amb evolució positiva han estat ‘Altres’, amb un augment del 38,5%; ‘Motocicletes i ciclomotors’, amb un increment del 17,8%; i ‘Turismes’, amb una pujada del 2,0%. En canvi, ‘Camions i camionetes’ ha registrat una davallada del 18,4%. Del total de matriculacions, 376 corresponen a vehicles nous i 101 a vehicles importats de l’estranger.
Les matriculacions acumulades entre el gener i l’abril del 2026 han arribat a 1.779 vehicles, una xifra que suposa un increment del 8,5% en comparació amb el mateix període de l’any passat, quan se’n van matricular 1.639. Totes les categories presenten una evolució favorable: ‘Turismes’ augmenta en 118 unitats, amb un creixement del 10,4%; ‘Altres’ suma 15 unitats més, amb un increment del 38,5%; ‘Camions i camionetes’ creix en 4 unitats, equivalent a un 2,7%; i ‘Motocicletes i ciclomotors’ registra 3 unitats més, amb una pujada de l’1,0%. Aquest mes no hi ha cap categoria amb dades negatives.
Pel que fa a les matriculacions dels darrers dotze mesos, aquestes s’han situat en 5.592 vehicles, una xifra que representa un augment del 12,5% respecte al mateix període anterior, quan se’n van registrar 4.969. Tots els grups mostren una evolució positiva: ‘Altres’ creix un 73,9%; ‘Camions i camionetes’, un 24,3%; ‘Turismes’, un 12,6%; i ‘Motocicletes i ciclomotors’, un 1,2%.
Quant als tipus de carburant, aquest mes la categoria ‘Gasolina’ ha experimentat un increment del 10,7%, mentre que ‘Gasoil’ ha registrat una disminució del 19,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, se n’han matriculat 19, és a dir, dos menys que durant el mateix mes de l’any anterior. En relació amb els vehicles híbrids, globalment se n’han matriculat 118, fet que representa 16 unitats més que l’any passat. Finalment, aquest mes s’han matriculat 14 vehicles ‘Sense carburant’, un menys que el mateix període anterior.
Entre el gener i l’abril del 2026, i en comparació amb el mateix període de l’any passat, destaca la reducció de matriculacions dels vehicles ‘Elèctrics 100%’, amb 19 unitats menys, equivalent a un descens del 10,0%. En canvi, sobresurt el creixement dels vehicles ‘Híbrid gasoil no endollable’, que augmenten en 62 unitats, amb una pujada del 26,2%.
Durant els darrers dotze mesos, i en comparació amb el període precedent, destaca especialment l’augment de matriculacions dels vehicles ‘Híbrid gasolina no endollable’, amb 269 unitats més, fet que representa un increment del 3,0%. En la resta de categories, s’han matriculat 2.801 vehicles de ‘Gasolina’, 337 vehicles ‘Híbrid gasolina endollable’, 185 vehicles ‘Híbrid gasoil no endollable’ i 256 vehicles ‘Elèctric 100%’.
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions derivades dels efectes del calendari i del període de l’any, es constata una tendència mensual a l’alça en el total de matriculacions durant els darrers tres mesos, amb un creixement de l’1,7%.
El grup ‘Turismes’ mostra una evolució estable durant els darrers dos mesos, tot i mantenir-se lleugerament a la baixa, i aquest abril se situa en una variació del 0,1% negatiu. ‘Motocicletes i ciclomotors’ presenta una lleugera tendència descendent, tot i continuar en positiu, i aquest abril registra un creixement del 0,6%. ‘Camions i camionetes’ manté una evolució a l’alça, malgrat continuar en terreny negatiu, i durant els darrers tres mesos acumula una variació negativa de l’1,6%. Finalment, el grup ‘Altres’ mostra una lleugera tendència ascendent durant el darrer mes i aquest abril registra un increment del 3,0%.