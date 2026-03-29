Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Fidels i preveres han emprès després la processó cap a l’església. | Bisbat d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
Diumenge de Rams

L’entrada de Jesús a Jerusalem recreada a Andorra la Vella i a la Seu d’Urgell per donar inici a la Setmana Santa

La celebració ha començat a Príncep Benlloch amb la proclamació de l’Evangeli i la benedicció dels rams a càrrec del mossèn Ramon Sàrries

Les celebracions del Diumenge de Rams han omplert les places i esglésies, a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell, on famílies i fidels han donat inici a la Setmana Santa amb la tradicional benedicció de palmes i rams. Sota el clam “Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!”, els participants han recreat l’entrada de Jesús a Jerusalem, alçant palmes i rams de llorer.

A la parròquia d’Andorra la Vella, la celebració ha començat a la plaça Príncep Benlloch amb la proclamació de l’Evangeli i la benedicció dels rams, a càrrec del mossèn Ramon Sàrries, Arxiprest de les Valls d’Andorra. Fidels i preveres han emprès després la processó cap a l’església, evocant simbòlicament l’entrada festiva de Jesús a Jerusalem. Durant l’eucaristia, Sàrries ha recordat que Jesús entra humilment a la ciutat santa i ha remarcat que la mateixa multitud que aclama avui pot girar-se en contra, reflex de la fragilitat humana. També ha encoratjat els fidels a viure aquests dies sants amb consciència i profunditat, no només com un record, sinó com una experiència viva de fe que porta esperança fins a la Pasqua.

Sarriès ha encoratjat els fidels a viure aquests dies sants amb consciència i profunditat. | Bisbat d’Urgell

A la Seu d’Urgell, paral·lelament, la plaça dels Olms de la Catedral de Santa Maria ha acollit famílies i fidels de la ciutat i dels pobles propers. El bisbe i copreincep episcopal d’Andorra, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, ha presidit la benedicció de palmes i la processó d’entrada al temple, seguida d’una eucaristia solemne. En la seva homilia, ha destacat la importància de viure la fe en comunitat i en la família, i ha recordat que seguir Jesús implica acollir la creu i viure amb esperit de servei. L’acte ha comptat amb concelebració i el suport musical de l’orgue, així com la participació activa dels infants acompanyats pels pares i catequistes.

L’acte solemne a la Catedral de la Seu d’Urgell va ser presidit pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat. | Bisbat d’Urgell

Amb aquestes celebracions, tant a Andorra com a la Seu d’Urgell, el Bisbat d’Urgell ha donat el tret de sortida a la Setmana Santa, convidant els fidels a aprofundir en el misteri de la Passió i a viure amb esperança el camí cap a la Pasqua.

Comparteix
Notícies relacionades
L’actor Carlos Areces considera que posar limits legislatius a l’humor en l’àmbit de la ficció “és censura”
ARPA proposa autoritzacions per tenir mascotes i un registre de sancionats per garantir una tinença responsable
El SIPAAG eleva a 166 les sol·licituds de revisió de reclassificacions i reclama a Funció Pública que “ensenyi les cartes”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Cultura, Societat
Els museus es reinventen per seduir el públic local: Areny-Plandolit celebra 40 anys amb una nova vida cultural
  • Societat
Ingeni Coworking i AUTEA amplien el seu acord amb la cessió d’un espai per desenvolupar l’activitat administrativa
  • Societat
El Servei Meteorològic activa un avís taronja per vent violent al Principat, el qual baixarà a groc durant la jornada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La capital converteix el carrer Castell de Sant Vicenç en sentit únic amb l’objectiu de millorar la mobilitat escolar
  • Parròquies
Alcobé defensa la prudència del nou POUP: “Si avui permetem determinades construccions, no ho podrem desfer”
  • Parròquies
LÚDIC Canillo tanca la temporada amb increment de participants del 32,4% amb prop d’un centenar d’inscrits
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu