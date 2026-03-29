L’entrada de Jesús a Jerusalem recreada a Andorra la Vella i a la Seu d’Urgell per donar inici a la Setmana Santa

Les celebracions del Diumenge de Rams han omplert les places i esglésies, a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell, on famílies i fidels han donat inici a la Setmana Santa amb la tradicional benedicció de palmes i rams. Sota el clam “Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!”, els participants han recreat l’entrada de Jesús a Jerusalem, alçant palmes i rams de llorer.
A la parròquia d’Andorra la Vella, la celebració ha començat a la plaça Príncep Benlloch amb la proclamació de l’Evangeli i la benedicció dels rams, a càrrec del mossèn Ramon Sàrries, Arxiprest de les Valls d’Andorra. Fidels i preveres han emprès després la processó cap a l’església, evocant simbòlicament l’entrada festiva de Jesús a Jerusalem. Durant l’eucaristia, Sàrries ha recordat que Jesús entra humilment a la ciutat santa i ha remarcat que la mateixa multitud que aclama avui pot girar-se en contra, reflex de la fragilitat humana. També ha encoratjat els fidels a viure aquests dies sants amb consciència i profunditat, no només com un record, sinó com una experiència viva de fe que porta esperança fins a la Pasqua.
A la Seu d’Urgell, paral·lelament, la plaça dels Olms de la Catedral de Santa Maria ha acollit famílies i fidels de la ciutat i dels pobles propers. El bisbe i copreincep episcopal d’Andorra, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, ha presidit la benedicció de palmes i la processó d’entrada al temple, seguida d’una eucaristia solemne. En la seva homilia, ha destacat la importància de viure la fe en comunitat i en la família, i ha recordat que seguir Jesús implica acollir la creu i viure amb esperit de servei. L’acte ha comptat amb concelebració i el suport musical de l’orgue, així com la participació activa dels infants acompanyats pels pares i catequistes.
Amb aquestes celebracions, tant a Andorra com a la Seu d’Urgell, el Bisbat d’Urgell ha donat el tret de sortida a la Setmana Santa, convidant els fidels a aprofundir en el misteri de la Passió i a viure amb esperança el camí cap a la Pasqua.