  • Un moment de l'Empodera't 2025. | Comú d'Escaldes-Engordany
Tallers amb èxit de participació

L’Empodera’t manté l’interès ciutadà amb 241 participants als dotze tallers realitzats a Escaldes-Engordany

El programa ha destacat per la gran acollida del taller de defensa personal i per l’interès en activitats físiques, creatives i digitals

L’Empoderat ha tancat l’edició d’enguany amb un balanç molt positiu després d’aplegar uns 241 participants durant els dotze tallers programats entre el gener i el juny. Des del departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany s’ha destacat que totes les assistents han estat persones motivades per millorar el seu benestar personal i reforçar la seva autoestima. Uns objectius que són, precisament, el motor i la raó de ser de l’Empodera’t, un projecte ja consolidat a la parròquia.

Entre les activitats, el taller de defensa personal ha estat el més concorregut, amb 53 inscrits. Aquesta proposta s’ha convertit en una de les més representatives del programa pel seu enfocament pràctic i el component de seguretat personal que aporta. Les sessions de ioga a l’aire lliure han reunit 47 participants, mentre que el curs de Tai Txí —del qual es va cancel·lar la primera sessió per motius personals del professor— va congregar 26 persones a la segona convocatòria. Aquestes dades evidencien la demanda creixent d’activitats vinculades al moviment i al benestar.

També han despertat interès els tallers dedicats a l’aprenentatge digital. La formació en intel·ligència artificial va exhaurir places fins al punt d’organitzar-ne una segona edició, amb una vintena d’assistents a cada sessió. El taller d’introducció al disseny gràfic amb Canva va comptar amb vuit participants.

Altres activitats destacades han estat les sessions de risoteràpia (20 participants), art expressiu (12), cosmètica natural (12), bricolatge bàsic (10) i la xerrada sobre igualtat (13), totes amb una resposta considerada positiva per l’organització.

El comú ja treballa en la programació de tardor amb l’objectiu de mantenir l’oferta d’activitats útils, participatives i adaptades a les necessitats de la ciutadania. L’experiència acumulada indica que els tallers que connecten amb interessos reals del públic esdevenen espais de formació, convivència i creixement personal molt valorats.

