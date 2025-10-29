Espanya vincula la regulació dels falsos transfronterers amb la possible entrada de l’aeroport a l’espai Schengen

El 26è cicle de l’Empresa Familiar Andorrana d’aquest dimecres ha posat sobre la taula diverses qüestions relacionades amb l’aeroport d’Andorra-La Seu i de com consolidar-lo com a motor de desenvolupament. Entre altres, i emmarcat dins un model d’expansió de la infraestructura, el president de l’EFA, Daniel Armengol, ha citat que caldria una major gestió per part andorrana, així com una major implicació, i poder pensar en gran amb la creació d’una companyia nacional acompanyada d’una llei d’aeronàutica.
Precisament aquest darrer aspecte, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, l’ha vist amb bons ulls. Reconeixent la importància de la col·laboració publicoprivada, en la qual cal fer un pas endavant, el mandatari ha assegurat veure viable una normativa específica que podria estar enllestida “l’any vinent”, la qual tractaria, per exemple, la matriculació dels avions o la regulació de l’espai aeri del Principat.
Quant al primer punt, Armengol s’ha mostrat molt content per l’evolució de l’aeroport –l’EFA va ser un actor clau per al seu desenvolupament–, tot esmentant que “ara és moment de donar un nou impuls amb una mica més de col·laboració publicoprivada per incentivar més línies comercials o vols privats”. “Tots hem de participar més”, ha asserit, apuntant que a l’Empresa Familiar Andorrana “li interessa tenir connectat Andorra amb el món”.
Una d’aquestes noves línies, “per sentit comú”, mira cap al nord. En relació amb això, el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, ha comentat que per proximitat podria ser Niça, tot i que és una destinació “molt estacional”, o Bordeus, però la que té més pes és París. Aquesta és, precisament, la connexió que l’Executiu està estudiant, segons ha informat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el tancament de l’acte.
De fet, França és un dels 29 països que conformen l’espai Schengen, l’àrea de lliure circulació en la qual l’aeroport d’Andorra-La Seu s’hi hauria d’encabir, segons Forné, com a primer moviment dins del model d’expansió. Ara bé, és això possible? Segons el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, sí, tot i que s’han de complir una sèrie de requisits. “Hem d’endreçar tot l’àmbit de relacions entre Andorra i França”, ha incidit, en les quals “encara hi ha elements pendents”. “Ara ens trobem en el millor moment de relacions diplomàtiques entre les tres administracions que gestionen l’aeroport”, ha afegit.
Entre aquests serrells encara pendents, es troba el control migratori. “Hi ha falsos treballadors transfronterers que tècnicament tenen residència i permís de treball a Andorra, però viuen a la Seu d’Urgell, per exemple […] Això ho està pagant el govern espanyol, especialment la Generalitat de Catalunya, que és qui té aquestes competències transferides”, ha lamentat, advertint que, en cas de tirar-se endavant amb aquesta mesura, s’hauria d’implementar nous requisits com el sistema Entry/Exit (EES), el qual substitueix els segells físics als passaports per un registre digital de les entrades i sortides dels ciutadans extracomunitaris. “Un cop has entrat al sistema, se sap perfectament quan entres i quan surts, i això permet conèixer la procedència i el seguiment de cada persona”, ha apuntalat.
Així, el delegat s’ha mostrat optimista sobre la possibilitat que l’aeroport pugui integrar-se a l’espai Schengen, però ha puntualitzat que aquesta opció “dependrà d’un paquet de negociació política més ampli” vinculat a l’Acord d’associació amb la Unió Europea i a la implementació del sistema Entry/Exit. Segons ha explicat, aquesta habilitació requerirà complir requisits en matèria de seguretat, fiscalitat, duanes i control fronterer, ja que “un aeroport de caràcter internacional que pugui acollir vols de fora del territori Schengen ha de garantir una sèrie d’exigències en matèria de seguretat, incloent punts d’inspecció fronterera si hi ha productes procedents de fora de la zona Schengen”. Així, Prieto ha recordat que aquest espai “és una àrea de lliure circulació de 450 milions de persones, i per tant ha de ser un territori segur”.