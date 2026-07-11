L’anàlisi de Moody’s del 2025 situa un PIB andorrà amb un creixement del 4% i amb una previsió favorable

L’agència internacional de qualificació creditícia Moody’s ha confirmat la qualificació sobirana d’Andorra en Baa1 amb perspectiva positiva, una valoració que reconeix la fortalesa de les finances públiques del país, la sostenibilitat del seu endeutament, així com la solidesa del marc institucional. Aquesta revisió periòdica posa de manifest la capacitat del Principat per mantenir una posició fiscal «robusta i afrontar eventuals escenaris d’incertesa econòmica».
En aquesta nova anàlisi, Moody’s destaca que el país continua disposant d’un baix nivell de deute públic, juntament amb uns actius financers públics significatius que constitueixen un important coixí davant possibles riscos. L’agència també fa valdre l’elevada renda per càpita, la qualitat de les institucions i els avenços assolits en l’àmbit de la supervisió financera durant els darrers anys.
En un altre ordre, l’anàlisi assenyala igualment el bon comportament de l’economia andorrana, amb un creixement del PIB del 3,9% l’any 2025, així com uns ingressos superiors als previstos, que no venen donats, en cap cas, per un augment dels tipus impositius sigui a les persones físiques o jurídiques, sinó que són fruit de la bona evolució de l’economia del Principat en general, que han permès registrar un superàvit de les administracions públiques i continuar reduint així el pes del deute sobre el PIB. Tot i que Moody’s preveu una moderació del ritme de creixement durant els pròxims anys, considera que els fonaments econòmics del país es mantenen «sòlids i que la situació pressupostària continuarà sent favorable».
El país continua disposant d’un baix nivell de deute públic, juntament amb uns actius financers públics significatius que constitueixen un important coixí
La perspectiva positiva es fonamenta, principalment, en les oportunitats que brinda l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, el qual permetria impulsar la diversificació de l’economia, reforçar la seva capacitat de resiliència davant de xocs externs i consolidar encara més el marc institucional del país. L’aprovació d’aquest acord es considera un «factor determinant que podria actuar com a catalitzador» per a una millora futura del ràting.
Al mateix temps, l’agència valora de manera «molt positiva» les modificacions anunciades en el mecanisme de repo de l’Eurosistema per als bancs centrals, assenyalant que contribuiran a reforçar l’estabilitat del sistema financer andorrà, ampliant d’aquesta forma l’accés a liquiditat en euros i reduint, per altra banda, els riscos contingents associats al sector bancari.