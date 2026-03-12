Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El president de l’ACA, Enric Tarrado, durant la roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Prestador de serveis

L’Automòbil Club presenta una nova modalitat de soci enfocada a aquelles persones que no són conductores

L'entitat clou l'any 2025 amb un total de 12.372 socis, dels quals el 62% són homes i el 38% dones, "una dada que ens agrada i que cada any creix"

L’Assemblea General Ordinària de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ha donat el vistiplau a una nova modalitat de soci, la ‘Bàsic’. Segons ha detallat el secretari general, Toti Sasplugas, està enfocada a aquelles persones que no són conductores però que estan interessades en les prestacions de l’entitat, com l’assistència sanitària o els diferents descomptes. “Ens agradaria que el Club, a partir d’aquesta nova modalitat, continués creixent com fins ara, ja que pensem que és un molt bon producte que pot arribar a molta gent a un preu molt assequible −67 euros−”, ha destacat.

Amb aquesta, també hi ha la modalitat ‘Numerari’, la principal i la que dona accés complet a totes les prestacions de l’ACA, així com la ‘Beneficiari’, aquella pensada per a la família del soci. Pel que fa precisament als socis, l’Automòbil Club ha tancat el 2025 amb un total de 12.372, consolidant-se com una de les principals entitats del país.

Cal tenir en compte que l’antiguitat mitjana d’aquests socis, tal com ha recordat Sasplugas, és d’entre 16 i 17 anys. Més en detall, el 62% del total de socis són homes, i el 38% restant, a dones, “una dada que ens agrada i que cada any creix”, ha celebrat el secretari general. “Vull felicitar tot l’equip de l’ACA, si compteu que estem a 90.000 habitants i hi ha 12.000 socis, estem a bastant més d’un 10% i crec que és molt significatiu”, ha assenyalat el president de l’ens, Enric Tarrado.

Sasplugas i Tarrado, aquesta tarda en roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Novetats

Entre les principals línies d’actuació previstes per al 2026 destaca la implantació d’un nou sistema d’atenció telefònica amb centraleta al país, la qual cosa permetrà reduir temps d’espera i oferir un servei més personalitzat; l’ampliació del programa de descomptes, amb més establiments adherits i noves promocions, i la continuació de les inversions en digitalització i millora de la seu social.

Pressupost

L’Automòbil Club d’Andorra ha tancat el 2025 amb un superàvit de 225.000 euros, i segons ha esmentat Sasplugas, i tenint en compte els ingressos prevists per a enguany són de 2.286.000 euros, la previsió és cloure l’any amb un superàvit de 185.000 euros.

