Mas defensa tolerància zero i remarca que Encamp ja coopera amb Policia i els departaments corresponents

El Consell de Comú d’Encamp ha abordat la preocupació generada per les agressions comeses recentment per grups de menors. La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que l’equip comunal ha actuat des del primer moment. “Jo crec que és obvi que ens preocupa. No es pot dubtar que hi hagi preocupació”, ha dit. Segons ha explicat, des del primer instant s’han posat a disposició totes les càmeres de la parròquia i juntament amb els dispositius de videovigilància a les obres públiques.
Mas ha precisat que també s’està fent seguiment a través del departament d’Infància i Joventut, amb monitors i accions de conscienciació. “Declaro tolerància zero, hem estat a peu de canó des del minut 1 i no deixarem que torni a passar una situació com aquesta”, ha advertit. Ha afegit que el missatge traslladat als joves és clar: “És intolerable que adolescents creguin que és normal poder agredir ja sigui dues hores o cinc minuts a algú altre”.
La mandatària ha negat que els agressors siguin exclusivament d’Encamp i ha recordat que a la parròquia es troba l’escola andorrana de segona ensenyança, on estudien alumnes d’Escaldes-Engordany, Canillo i Encamp. “El que ens ha de preocupar no és d’on són, sinó els fets”, ha puntualitzat.
Per part de l’oposició, la consellera Marta Pujol ha destacat la complexitat del cas. “Es tracta d’una qüestió de seguretat ciutadana que, a més, afecta menors que són tant les víctimes com els mateixos agressors”, ha assenyalat. Pujol ha informat que el Partit Socialdemòcrata s’ha posat en contacte amb Interior i Educació per conèixer els protocols activats i ha valorat la col·laboració entre els serveis comunals i la Policia.
La consellera ha fet una crida a la responsabilitat política: “Ja sabem que és alarmant, realment, perquè ens preocupa a tots i molt, però hem de deixar que es desenvolupin les actuacions judicials i no polititzar la qüestió”. Finalment, ha reiterat que l’objectiu comú és posar fi a aquests episodis. “S’han d’identificar els agressors i dur a terme les accions que calguin”, ha conclòs.