Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La mandatària ha negat que els agressors siguin exclusivament d’Encamp. | Arxiu ANA
Elena Hernández Molina
Agressions juvenils a la parròquia

Mas defensa tolerància zero i remarca que Encamp ja coopera amb Policia i els departaments corresponents

L’oposició considera imprescindible garantir protocols clars i insisteix que cal evitar polititzar un problema que afecta tota la comunitat

El Consell de Comú d’Encamp ha abordat la preocupació generada per les agressions comeses recentment per grups de menors. La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que l’equip comunal ha actuat des del primer moment. “Jo crec que és obvi que ens preocupa. No es pot dubtar que hi hagi preocupació”, ha dit. Segons ha explicat, des del primer instant s’han posat a disposició totes les càmeres de la parròquia i juntament amb els dispositius de videovigilància a les obres públiques.

Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia

Llegir

Mas ha precisat que també s’està fent seguiment a través del departament d’Infància i Joventut, amb monitors i accions de conscienciació. “Declaro tolerància zero, hem estat a peu de canó des del minut 1 i no deixarem que torni a passar una situació com aquesta”, ha advertit. Ha afegit que el missatge traslladat als joves és clar: “És intolerable que adolescents creguin que és normal poder agredir ja sigui dues hores o cinc minuts a algú altre”.

La mandatària ha negat que els agressors siguin exclusivament d’Encamp i ha recordat que a la parròquia es troba l’escola andorrana de segona ensenyança, on estudien alumnes d’Escaldes-Engordany, Canillo i Encamp. “El que ens ha de preocupar no és d’on són, sinó els fets”, ha puntualitzat.

Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats

Llegir

Per part de l’oposició, la consellera Marta Pujol ha destacat la complexitat del cas. “Es tracta d’una qüestió de seguretat ciutadana que, a més, afecta menors que són tant les víctimes com els mateixos agressors”, ha assenyalat. Pujol ha informat que el Partit Socialdemòcrata s’ha posat en contacte amb Interior i Educació per conèixer els protocols activats i ha valorat la col·laboració entre els serveis comunals i la Policia.

Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació

Llegir

La consellera ha fet una crida a la responsabilitat política: “Ja sabem que és alarmant, realment, perquè ens preocupa a tots i molt, però hem de deixar que es desenvolupin les actuacions judicials i no polititzar la qüestió”. Finalment, ha reiterat que l’objectiu comú és posar fi a aquests episodis. “S’han d’identificar els agressors i dur a terme les accions que calguin”, ha conclòs.

Comparteix
Notícies relacionades
L’oportunisme del discurs de la por
Fiscalia acredita la presumpta agressió sexual mentre la defensa demana mantenir l’absolució per als dos acusats
Els preus de les importacions creixen un 1,4% al juny, mentre les exportacions ho fan un 2,8% en només un any

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Escaldes inaugura el Projecte Caldes amb espais renovats, art públic i aigua termal com a fil conductor
  • Política, Societat
El Grup d’Amistat Andorra-França posa el focus en incrementar els alumnes que cursen estudis superiors en territori gal
  • Parròquies, Societat
La cònsol major d’Encamp defensa les mesures discretes de seguretat i subratlla les inversions al Pas de la Casa
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes inaugura el Projecte Caldes amb espais renovats, art públic i aigua termal com a fil conductor
  • Parròquies, Societat
Mas defensa tolerància zero i remarca que Encamp ja coopera amb Policia i els departaments corresponents
  • Parròquies, Societat
La cònsol major d’Encamp defensa les mesures discretes de seguretat i subratlla les inversions al Pas de la Casa
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu