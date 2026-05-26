L’aniversari de l’Associació de la Gent Gran posa el focus en la importància de mantenir una xarxa social activa

Tres dècades després de les primeres trobades a la primera planta de Cal Metge, l’Associació de la Gent Gran de Canillo continua mantenint viu aquell esperit de grup que va començar el 1996. Aquest dimarts ho han celebrat amb una festa a l’antiga Casa Comuna, actual seu de l’entitat, envoltats de rialles, menjar i un ambient que recordava “una festa d’aniversari de nens petits amics”, tal com ha definit la consellera comunal Sílvia Mandicó.
Amb una cinquantena de socis actius que participen regularment en les activitats i 137 persones inscrites a l’associació, la jornada ha servit per recordar la trajectòria d’un col·lectiu que ha fet de la companyia i les relacions socials el seu gran motor. “Avui celebrem un dia important. Celebrem el primer dia que va començar a reunir-se la gent gran de Canillo”, ha remarcat Mandicó, recordant que les primeres trobades es feien a Cal Metge abans del trasllat a l’antiga Casa Comuna, quan el comú va ocupar l’emplaçament actual.
La presidenta de l’associació, Rosa Alcobé, ha explicat que el calendari d’activitats continua molt viu. “Som un grupet de gent que ve quasi cada dia i venim a passar l’estona”, ha comentat. Jocs de taula cada dijous, trobades mensuals, assemblea anual al febrer i una o dues sortides al mes formen part d’una programació que busca, sobretot, evitar la solitud de moltes persones grans.
“Les persones grans que viuen soles els costa venir”, ha recongut la presidenta, tot afegint que alguns membres tenen problemes de mobilitat i això fa que participar sigui més difícil: “Avui han vingut alguns amb prou feines”. Tot i això, entre ells mateixos s’organitzen per ajudar-se amb els desplaçaments, i també disposen d’un autobús gratuït amb suport comunal.
Per altra banda, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat l’evolució de la parròquia i de la mateixa associació en aquests 30 anys. “Fa molts anys érem només 1.000 habitants i tenir una associació de la gent gran ja era representatiu”, ha recordat. A més, ha remarcat que, amb el temps, la participació s’ha anat equilibrant entre homes i dones: “Als homes els costa una mica menys relacionar-se que a les dones, però s’entén que per a l’època moltes dones es quedaven a casa”, ha apuntat.
Durant la celebració també s’ha volgut recordar els diferents presidents que han passat per l’entitat al llarg de les tres dècades d’història, començant pel primer president, Antoni, fins a l’actual etapa encapçalada per Alcobé. I entre brindis, converses i un berenar “com els d’abans”, amb botifarra, pernil, llonganissa, pa i escalivada, l’entitat ha tornat a demostrar que el seu valor va molt més enllà de les activitats. Perquè, si alguna cosa manté viu el grup després de 30 anys, és la voluntat de continuar fent xarxa, cuidant-se i compartint temps plegats.