Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia

La Policia ha rebut aquest cap de setmana una tercera denúncia vinculada amb les agressions i amenaces comeses per un grup d’adolescents contra altres menors. En aquesta ocasió, els fets es remunten a finals de juliol i seguirien el mateix patró. Aquesta nova denúncia se suma a les dues presentades al setembre: la primera per una agressió i la segona per amenaces i coaccions.
La investigació, que ja és en mans judicials, continua avançant i ha fet possible identificar i tenir sota control diversos joves presumptament relacionats amb els incidents. Fins ara, s’han detectat dos grups principals d’adolescents que es dedicarien a agredir, amenaçar i intimidar, mentre els agents analitzen totes les dades disponibles i recullen nova informació.
El cos policial subratlla que, des de la primera denúncia presentada al setembre, es va donar prioritat màxima al cas i es va reforçar immediatament la vigilància amb efectius tant uniformats com de paisà. Aquest dispositiu preventiu es du a terme amb la col·laboració dels serveis de circulació i de joventut dels comuns d’Escaldes-Engordany i Encamp, parròquies on inicialment s’havien detectat aquests comportaments violents, amb l’objectiu d’eliminar-los i evitar que es repeteixin. Paral·lelament, també s’està treballant el tema amb professors i mediadors.
Alhora, la Policia remarca que es manté “molt atenta” a tot el que està passant i insisteix que no només els autors de les agressions poden respondre penalment, sinó també aquells joves que els encoratgen o inciten a actuar. El cos és conscient que aquesta situació genera preocupació entre els adolescents i les seves famílies, i demana que qualsevol persona que disposi d’informació d’interès per a la investigació es posi en contacte amb la policia, bé trucant al 872 000, bé adreçant-se a qualsevol de les seves dependències o enviant un correu a policia@policia.ad. Igualment, insta la ciutadania a avisar-los immediatament si es detecten conductes similars per poder intervenir sense demora.
Finalment, la policia adverteix de la importància de no difondre informacions falses ni comentaris xenòfobs i recorda que es tracta d’una problemàtica que afecta menors i que cal gestionar “amb prudència i amb totes les garanties”.