Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La zona d'Escaldes-Engordany on presumptament passeja el grup de joves implicat en el cas. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Episodis de violència juvenil

Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia

El cos policial incrementa la presència d’efectius a les parròquies, alhora que demana col·laboració ciutadana per així evitar noves agressions

La Policia ha rebut aquest cap de setmana una tercera denúncia vinculada amb les agressions i amenaces comeses per un grup d’adolescents contra altres menors. En aquesta ocasió, els fets es remunten a finals de juliol i seguirien el mateix patró. Aquesta nova denúncia se suma a les dues presentades al setembre: la primera per una agressió i la segona per amenaces i coaccions.

Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació

Llegir

La investigació, que ja és en mans judicials, continua avançant i ha fet possible identificar i tenir sota control diversos joves presumptament relacionats amb els incidents. Fins ara, s’han detectat dos grups principals d’adolescents que es dedicarien a agredir, amenaçar i intimidar, mentre els agents analitzen totes les dades disponibles i recullen nova informació.

El cos policial subratlla que, des de la primera denúncia presentada al setembre, es va donar prioritat màxima al cas i es va reforçar immediatament la vigilància amb efectius tant uniformats com de paisà. Aquest dispositiu preventiu es du a terme amb la col·laboració dels serveis de circulació i de joventut dels comuns d’Escaldes-Engordany i Encamp, parròquies on inicialment s’havien detectat aquests comportaments violents, amb l’objectiu d’eliminar-los i evitar que es repeteixin. Paral·lelament, també s’està treballant el tema amb professors i mediadors.

La zona d’Escaldes-Engordany on presumptament passeja el grup de joves implicat en el cas. | Marvin Arquíñigo

Alhora, la Policia remarca que es manté “molt atenta” a tot el que està passant i insisteix que no només els autors de les agressions poden respondre penalment, sinó també aquells joves que els encoratgen o inciten a actuar. El cos és conscient que aquesta situació genera preocupació entre els adolescents i les seves famílies, i demana que qualsevol persona que disposi d’informació d’interès per a la investigació es posi en contacte amb la policia, bé trucant al 872 000, bé adreçant-se a qualsevol de les seves dependències o enviant un correu a policia@policia.ad. Igualment, insta la ciutadania a avisar-los immediatament si es detecten conductes similars per poder intervenir sense demora.

Finalment, la policia adverteix de la importància de no difondre informacions falses ni comentaris xenòfobs i recorda que es tracta d’una problemàtica que afecta menors i que cal gestionar “amb prudència i amb totes les garanties”.

Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El cos policial arresta una parella a Andorra la Vella després d’una baralla en què es van agredir mútuament
Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació
Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
El cos policial arresta una parella a Andorra la Vella després d’una baralla en què es van agredir mútuament
  • Successos
Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació
  • Successos
Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu