La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa

El Comú d’Andorra la Vella ha recuperat parcialment el servei de recàrrega de la targeta PK després d’avançar en els treballs de modernització i regularització del sistema de gestió i seguretat dels aparcaments comunals. Els usuaris ja poden tornar a carregar saldo als aparcaments de Centre Ciutat, Centre Històric, Parc Central, Meritxell, Valira, Fener 2 i Bonavista, els quals són els primers equipaments adaptats a la nova tecnologia implantada pel comú.
Les recàrregues efectuades només es podran utilitzar, de moment, en aquests set aparcaments actualitzats, mentre continua el desplegament del nou sistema a la resta de la xarxa comunal. Paral·lelament, també s’ha reactivat la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies per a aquests mateixos espais.
Pel que fa als aparcaments de les Escoles, la Serradora, el Fluvial i Canrodes, els equips tècnics continuen treballant en la fase final d’implantació del nou model de control i seguretat. La previsió del comú és completar les actuacions al llarg d’aquesta setmana i restablir progressivament la funcionalitat completa de la targeta PK i dels abonaments temporals a tota la xarxa d’aparcaments.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha assegurat que “l’actualització del sistema de la targeta PK és un pas logístic indispensable per oferir un servei públic d’aparcaments d’acord amb els estàndards actuals de qualitat, seguretat i eficiència”. Surana també ha agraït “la paciència i comprensió de la ciutadania” durant el procés d’implementació, remarcant que aquesta regularització tecnològica ha de permetre avançar cap a un model de gestió “més eficaç, modern i segur” dels serveis de mobilitat i aparcament de la capital.