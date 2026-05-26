Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'entrada d'un aparcament. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Actualització tecnològica dels aparcaments

La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa

Els treballs de modernització continuen als aparcaments perimetrals, tot i que el comú preveu completar tota la xarxa aquesta setmana

El Comú d’Andorra la Vella ha recuperat parcialment el servei de recàrrega de la targeta PK després d’avançar en els treballs de modernització i regularització del sistema de gestió i seguretat dels aparcaments comunals. Els usuaris ja poden tornar a carregar saldo als aparcaments de Centre Ciutat, Centre Històric, Parc Central, Meritxell, Valira, Fener 2 i Bonavista, els quals són els primers equipaments adaptats a la nova tecnologia implantada pel comú.

Les recàrregues efectuades només es podran utilitzar, de moment, en aquests set aparcaments actualitzats, mentre continua el desplegament del nou sistema a la resta de la xarxa comunal. Paral·lelament, també s’ha reactivat la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies per a aquests mateixos espais.

“L’actualització del sistema de la targeta PK és un pas logístic indispensable per oferir un servei públic d’aparcaments d’acord amb els estàndards actuals» – Xavier Surana

Pel que fa als aparcaments de les Escoles, la Serradora, el Fluvial i Canrodes, els equips tècnics continuen treballant en la fase final d’implantació del nou model de control i seguretat. La previsió del comú és completar les actuacions al llarg d’aquesta setmana i restablir progressivament la funcionalitat completa de la targeta PK i dels abonaments temporals a tota la xarxa d’aparcaments.

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha assegurat que “l’actualització del sistema de la targeta PK és un pas logístic indispensable per oferir un servei públic d’aparcaments d’acord amb els estàndards actuals de qualitat, seguretat i eficiència”. Surana també ha agraït “la paciència i comprensió de la ciutadania” durant el procés d’implementació, remarcant que aquesta regularització tecnològica ha de permetre avançar cap a un model de gestió “més eficaç, modern i segur” dels serveis de mobilitat i aparcament de la capital.

La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Canillo tanca el primer trimestre amb prop de cinc milions de superàvit i eliminant totalment el deute comunal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La manca d’equipaments obligatoris provoca 183 sancions en controls de trànsit durant la temporada d’hivern
  • Societat
Andorra incorpora Mèxic als països amb conveni per tramitar adopcions internacionals de famílies del Principat
  • Economia, Societat
Els ajuts públics al sector agrícola i ramader augmenten un 11,3% durant el 2025 i superen els 3,5 milions d’euros
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
  • Economia, Parròquies
Canillo tanca el primer trimestre amb prop de cinc milions de superàvit i eliminant totalment el deute comunal
  • Parròquies, Societat
La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu