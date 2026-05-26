La manca d’equipaments obligatoris provoca 183 sancions en controls de trànsit durant la temporada d’hivern

La Policia i els serveis de circulació comunals han imposat un total de 183 sancions per incompliments relacionats amb els equipaments especials obligatoris durant la temporada d’hivern. La majoria de les infraccions ja han estat abonades, a excepció d’alguns casos puntuals que encara continuen pendents de pagament.
El cos policial ha tramitat 41 multes, de les quals 28 han estat imposades a conductors turistes i 13 a residents. Els mesos amb més expedients oberts han estat el gener, amb 19 sancions, i el novembre, amb set. Territorialment, Canillo concentra el nombre més elevat d’infraccions detectades per la Policia, amb 21 expedients, seguida d’Encamp, amb set, i del Pas de la Casa, amb sis.
Pel que fa als serveis de circulació comunals, aquests han formalitzat 142 sancions repartides entre diverses parròquies. Canillo encapçala les dades amb 65 expedients, 60 dels quals corresponen a vehicles de turistes i cinc a residents. Els controls s’han concentrat especialment a la rotonda de Meritxell, la cascada de Moles i l’entrada sud de Soldeu. La major part de les infraccions es van detectar al gener, amb 25 casos, i al febrer, amb 29.
La Massana ha registrat 51 sancions, 47 de les quals a conductors estrangers i quatre a residents. Entre aquestes, destaquen dues motocicletes que circulaven en fase groga, una situació no autoritzada. Les incidències principals s’han localitzat a Pal, el coll de la Botella i l’avinguda del Ravell. El mes de gener concentra 34 expedients i el febrer, 14.
A Encamp s’han imposat 14 sancions, nou a turistes i cinc a residents. Vuit de les infraccions s’han detectat al Pas de la Casa i dues al nou vial, mentre que la resta s’han distribuït en diferents punts de la parròquia entre desembre i abril. Ordino ha notificat 11 expedients entre novembre i gener, set dels quals a conductors turistes i quatre a residents. La carretera d’Arcalís i l’avinguda de les Moles han estat els punts amb més incidents.
Finalment, Sant Julià de Lòria només ha registrat una sanció a un vehicle estranger a la carretera de la Rabassa durant el mes de gener, mentre que Escaldes-Engordany no ha notificat cap expedient. Andorra la Vella, en canvi, no ha pogut facilitar dades a causa d’una incidència informàtica.