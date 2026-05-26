Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Uns turistes posant els equipaments obligatoris al Pas de la Casa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Controls a les carreteres del país

La manca d’equipaments obligatoris provoca 183 sancions en controls de trànsit durant la temporada d’hivern

Canillo i la Massana concentren la major part dels expedients, amb 116 multes entre totes dues parròquies, principalment a conductors turistes

La Policia i els serveis de circulació comunals han imposat un total de 183 sancions per incompliments relacionats amb els equipaments especials obligatoris durant la temporada d’hivern. La majoria de les infraccions ja han estat abonades, a excepció d’alguns casos puntuals que encara continuen pendents de pagament.

El cos policial ha tramitat 41 multes, de les quals 28 han estat imposades a conductors turistes i 13 a residents. Els mesos amb més expedients oberts han estat el gener, amb 19 sancions, i el novembre, amb set. Territorialment, Canillo concentra el nombre més elevat d’infraccions detectades per la Policia, amb 21 expedients, seguida d’Encamp, amb set, i del Pas de la Casa, amb sis.

La Policia ha tramitat 41 multes, mentre els serveis comunals n’han imposat 142 repartides entre diverses parròquies

Pel que fa als serveis de circulació comunals, aquests han formalitzat 142 sancions repartides entre diverses parròquies. Canillo encapçala les dades amb 65 expedients, 60 dels quals corresponen a vehicles de turistes i cinc a residents. Els controls s’han concentrat especialment a la rotonda de Meritxell, la cascada de Moles i l’entrada sud de Soldeu. La major part de les infraccions es van detectar al gener, amb 25 casos, i al febrer, amb 29.

La Massana ha registrat 51 sancions, 47 de les quals a conductors estrangers i quatre a residents. Entre aquestes, destaquen dues motocicletes que circulaven en fase groga, una situació no autoritzada. Les incidències principals s’han localitzat a Pal, el coll de la Botella i l’avinguda del Ravell. El mes de gener concentra 34 expedients i el febrer, 14.

Canillo encapçala les dades i els controls s’han concentrat especialment a la rotonda de Meritxell, la cascada de Moles i l’entrada sud de Soldeu

A Encamp s’han imposat 14 sancions, nou a turistes i cinc a residents. Vuit de les infraccions s’han detectat al Pas de la Casa i dues al nou vial, mentre que la resta s’han distribuït en diferents punts de la parròquia entre desembre i abril. Ordino ha notificat 11 expedients entre novembre i gener, set dels quals a conductors turistes i quatre a residents. La carretera d’Arcalís i l’avinguda de les Moles han estat els punts amb més incidents.

Finalment, Sant Julià de Lòria només ha registrat una sanció a un vehicle estranger a la carretera de la Rabassa durant el mes de gener, mentre que Escaldes-Engordany no ha notificat cap expedient. Andorra la Vella, en canvi, no ha pogut facilitar dades a causa d’una incidència informàtica.

La Policia alerta a Interpol de l’augment del crim digital i reforça la cooperació contra les xarxes transnacionals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Canillo tanca el primer trimestre amb prop de cinc milions de superàvit i eliminant totalment el deute comunal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa
  • Societat
Andorra incorpora Mèxic als països amb conveni per tramitar adopcions internacionals de famílies del Principat
  • Economia, Societat
Els ajuts públics al sector agrícola i ramader augmenten un 11,3% durant el 2025 i superen els 3,5 milions d’euros
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
  • Economia, Parròquies
Canillo tanca el primer trimestre amb prop de cinc milions de superàvit i eliminant totalment el deute comunal
  • Parròquies, Societat
La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu