  • Una imatge del lloc dels fets. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un home de 74 anys és trobat mort darrere la gasolinera del River després de l’activació dels serveis d’emergència

La Policia confirma que no es tracta ni d’un cas criminal ni accidental, tot i que no dona més detalls sobre les circumstàncies de la defunció

Una ambulància del cos de Bombers s’ha desplaçat aquesta tarda fins a Sant Julià de Lòria després que es tingués coneixement de la mort d’un home de 74 anys. El servei ha estat requerit per la Policia, la qual ha activat el dispositiu corresponent una vegada localitzat el cos sense vida.

Els fets han tingut lloc a la zona posterior de la gasolinera situada al costat del centre comercial River, on l’home ha estat trobat ja mort. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius policials i una ambulància dels Bombers, els quals, posteriorment, s’han encarregat del trasllat del difunt. Segons les informacions facilitades, els equips d’emergència han arribat a la zona aproximadament a les 15.00 hores.

La Policia no ha facilitat més detalls sobre les circumstàncies de la defunció i ha apel·lat a motius de privacitat per mantenir la reserva sobre el cas. Tot i això, el cos ha confirmat que no es tracta ni d’una mort criminal ni accidental. L’actuació s’ha desenvolupat durant la tarda i, malgrat la intervenció policial i dels Bombers, no han transcendit més dades sobre la identitat de l’home ni sobre les causes de la mort.

