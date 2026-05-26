Canillo prohibeix les terrasses cobertes i prioritza tonalitats negres per tenir una «parròquia coherent estèticament»

S’han acabat les terrasses cobertes, amb colors cridaners i amb elements publicitaris a Canillo. El comú ha aprovat l‘actualització de l’Ordinació de terrasses amb l’objectiu «d’establir criteris tècnics i estètics clars per ordenar les terrasses», ha explicat el president de la comissió de Promoció Turística i Comercial, Alex Kinchella.
«Volem una parròquia elegant i coherent estèticament», ha esmentat Kinchella, qui ha indicat que es tracta d’una actualització consultada ja amb els restauradors. En aquest sentit, el conseller ha apuntat que entenen «l’esforç econòmic d’aquesta adaptació» i, per aquest motiu, els establiments «quedaran exempts de pagar la taxa d’ocupació de la via pública fins a l’1 de gener del 2029».
Entre els nous requisits, Kinchella ha detallat que es prioritzen tonalitats negres o fosques, evitant així «elements publicitaris o colors cridaners». A més, «no s’autoritzaran terrasses cobertes o semicobertes», ja que, segons el cònsol major, Jordi Alcobé, aquestes «no deixen de ser un local davant d’un local», i amb la nova normativa també es busca donar més espai als carrers.
D’aquesta manera, s’han concretat dos models de terrassa. Una més «senzilla» i l’altra de «chill-out», la qual està més adreçada a estar-hi «més estona». En aquests dos tipus, el comú ha acotat materials i estil. Així, el reglament entrarà en vigor la setmana que ve; per tant, «totes les demandes per a aquest estiu s’haurien d’adaptar a aquests criteris», ha aclarit el cònsol.
Igualment, Alcobé ha destacat que s’han buscat elements d’immobiliari fàcils de trobar que «es puguin disposar a curt termini». Així doncs, tal com ha apuntalat el cònsol, el comú busca una regulació que «permeti mantenir la qualitat d’aquests espais públics, amb una imatge sòbria, digna, però sobretot elegant i de muntanya», ha afirmat.
Més agents de circulació
Com a primer punt del dia de la sessió del Consell de Comú, s’ha fet el nomenament i jurament del càrrec de tres nous agents de Circulació. En l’acte, Alcobé ha aprofitat per recordar el ràpid creixement del cos, passant de deu agents «fa un any i mig», a vint amb les tres darreres incorporacions. Una xifra que, en principi, no caldria ampliar, segons ha dit el cònsol. «Ens permet acomplir un cicle de rotacions de matí i tarda per totes les zones», ha remarcat.