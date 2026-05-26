Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions

Els ciutadans espanyols han tornat a encapçalar les arribades de nous residents a Andorra durant el 2025. Segons les dades de migracions publicades aquest dimarts pel departament d’Estadística, un total de 1.642 persones de nacionalitat espanyola es van establir al Principat al llarg de l’any, xifra que representa un augment del 9,3% respecte del 2024.
En conjunt, Andorra va registrar l’arribada de 4.727 persones procedents de l’exterior, un 3% més que l’any anterior, quan es van comptabilitzar 4.591 immigrants. Els residents espanyols van representar el 34,7% del total d’arribades, només per darrere del grup catalogat com a “altres nacionalitats”, el qual va concentrar el 46,6% dels nous residents.
L’informe també posa en relleu l’increment de les arribades de ciutadans francesos i portuguesos. En el cas dels residents francesos, les immigracions van passar de 353 persones el 2024 a 470 durant el 2025, fet que suposa un augment del 33,1%. Pel que fa als portuguesos, el nombre de nous residents va créixer un 39,7%, passant de 146 a 204 persones.
Per contra, les arribades de persones amb nacionalitat andorrana, vinculades principalment a retorns al país, van disminuir un 7,5%, amb 209 registres davant dels 226 de l’any anterior. Malgrat l’augment de les immigracions, el saldo migratori global del país es va reduir lleugerament. El balanç entre arribades i sortides es va situar en 1.829 persones, un 2,4% inferior al del 2024, després que les emigracions augmentessin per sobre del ritme de les immigracions.
Durant el 2025, un total de 2.898 persones van abandonar Andorra, un 6,7% més que l’any anterior. Entre aquestes, els ciutadans espanyols també van ser el grup més nombrós, amb 1.024 sortides, seguits de les persones d’altres nacionalitats, amb 930.
Per franges d’edat, la major part dels nous residents es concentra entre els 20 i els 39 anys. El grup d’entre 30 i 39 anys va sumar 1.391 arribades, mentre que el de 20 a 29 anys en va registrar 1.137. Estadística assenyala que els saldos migratoris més elevats continuen localitzant-se en les edats laborals, mentre que a partir dels 70 anys el balanç és negatiu.
Per parròquies, Andorra la Vella va mantenir-se com el principal punt d’arribada de nous residents, amb 1.060 immigrants durant el 2025. La segueixen Escaldes-Engordany, amb 835, i Encamp, amb 728 arribades registrades.