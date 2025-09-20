Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació

Els atacs en grup comesos recentment per una quarantena de joves contra altres menors a Encamp i Escaldes-Engordany ja estan judicialitzats. Així ho ha confirmat el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, qui ha remarcat en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra que la Policia va actuar “des del primer moment” i amb caràcter prioritari. “És una qüestió que en el cos de Policia, des del primer moment que en vam tenir coneixement, s’ha actuat de manera prioritària. S’han investigat els fets i actualment la qüestió ja es troba judicialitzada”, ha assenyalat.
León ha expressat també la solidaritat del Govern amb les famílies afectades: “Lamentem profundament aquests fets, perquè som conscients que les famílies estan patint. I, per tant, ens posem a la seva disposició”. Tot i que la investigació continua oberta, el secretari d’Estat ha apel·lat a la prudència pel fet que hi ha menors implicats: “Està avançant, però penso que també és veritat que és una investigació en què hi ha menors. Per tant, hem de ser prudents, hem de ser cautelosos”.
Paral·lelament, Interior ha reforçat la presència policial amb patrulles uniformades i de paisà, les quals compten amb la col·laboració dels comuns i dels serveis de circulació i de joventut.
Aquest episodi se suma a la preocupació ja expressada aquest mateix divendres per la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui va qualificar les agressions de “problema de país” i va instar el Ministeri d’Educació a “estar molt alerta” perquè els joves implicats són estudiants en centres escolars. “El que ens preocupa és que aquests joves es desplacin d’una parròquia a una altra i repeteixin els mateixos comportaments”, va afegir.
Des de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc, la presidenta Sandra Cano va indicar també que “hi ha un parell de grups, que es fan anomenar, entre cometes, bandes, i que nosaltres els coneixem com a ‘Els 44”, tot alertant que alguns joves han estat vistos amb pistoles d’aire comprimit a Escaldes, darrere de la zona de Caldea.