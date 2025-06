Prevenció ciutadana i institucional

L’augment de ciberamenaces obliguen al país a elevar el nivell d’alerta de ciberseguretat actual fins a “molt alt”

L'ANC-AD alerta d’un increment d’atacs digitals mundials contra infraestructures crítiques i la ciutadania, preveient més activitat a l'estiu

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha elevat el nivell d’alerta de ciberseguretat del país d'”Alt” a “Molt Alt” davant l’augment significatiu i sostingut d’activitat hostil en l’àmbit digital arreu del món. La mesura es pren de forma preventiva amb perspectiva que durant l’estiu puguin incrementar el nombre d’atacs i així estar previnguts. Aquesta escalada d’agressions digitals s’emmarca dins d’un context europeu de creixent tensió geopolítica, atenent que organismes com l’ENISA (Agència Europea per a la Ciberseguretat) han notificat un increment d’aquests mateixos tipus d’incidents als estats membres, amb “cadenes d’atac cada cop més dirigides i persistents”.

Davant d’això, països com França, Alemanya, Països Baixos o Espanya ja han posat de manifest aquest repunt de campanyes massives i dirigides de ciberatacs i Andorra no és aliè a aquesta tendència europea. Durant les darreres setmanes, s’han identificat cadenes d’atac altament sofisticades, que inclouen atacs DDoS (Denegació de Servei Distribuïda que col·lapsen sistemes informàtics i webs de l’administració pública, bancs o telecomunicacions), campanyes de smishing (a través de missatges de text suplantant la identitat per aconseguir dades personals), com també de phishing (estafes a través de correus electrònics o pàgines web falses que reprodueixen l’aspecte d’organismes internacionals).

En aquest sentit, l’ANC-AD constata que les amenaces potencials detectades poden afectar a infraestructures crítiques com serveis essencials i en especial sectors com la sanitat, les finances, l’educació, a més de les petites empreses i la ciutadania en general. “Ens trobem davant d’un escenari que exigeix consciència col·lectiva, resiliència tècnica i una actitud proactiva davant els riscos digitals”, ha declarat sobre el tema Jordi Ubach, responsable de l’ANC-AD, cercant al mateix temps fer una crida a la corresponsabilitat ciutadana i la col·laboració activa de totes les entitats públiques i privades.

Per tot l’esmentat, l’Agència de Ciberseguretat recorda a la població que ha de mantenir una actitud vigilant i a adoptar mesures bàsiques de protecció com ara les següents: no obrir enllaços sospitosos ni descarregar fitxers de fonts desconegudes; verificar l’origen de qualsevol missatge abans de compartir dades personals o bancàries; mantenir dispositius actualitzats i protegits amb antivirus i també evitar facilitar codis d’autenticació a través de canals no verificats.

D’altra banda, i pel que fa a les mesures adreçades a les entitats, l’ANC-AD recomana en primera instància revisar la segmentació de xarxes i els accessos remots, així com actualitzar plans de contingència i resposta a incidents. Altrament, fer simulacions internes de phishing i reforçar la formació en ciberseguretat notificar qualsevol incident a l’ANC-AD, com estableix la Llei 22/2022.