Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les dependències del servei d'Immigració. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Carta a les autoritats europees

L’Associació de Residents Peruans rebutja les expulsions de migrants i defensa que «cap ésser humà és il·legal»

L'entitat denuncia que les polítiques migratòries que hi ha actualment «criminalitzen» persones obligades a emigrar per la pobresa o els conflictes

L’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra (ARPPA), afiliada a l’Organització Mundial de la Comunitat Peruana a l’Exterior (OMCOPEX), ha fet pública una carta oberta adreçada a les autoritats europees, al Govern del Perú i a la comunitat internacional en què expressa el seu rebuig a les polítiques de persecució, detenció i expulsió de persones migrants en situació administrativa irregular. «Cap ésser humà és il·legal», reivindica l’entitat, la qual reclama que la resposta al fenomen migratori se sustenti en «la justícia, la cooperació internacional i el respecte irrestricte dels drets fonamentals».

En el document, l’associació sosté que les polítiques d’expulsió «criminalitzen persones que, en la seva immensa majoria, han abandonat casa seva obligades per la pobresa, la desigualtat, els conflictes armats o la manca d’oportunitats«. Així mateix, recorda a les autoritats europees que «la defensa dels drets humans no pot ser selectiva» i afirma que «ningú abandona la seva família, la seva cultura i la seva terra per simple elecció».

«La defensa dels drets humans no pot ser selectiva […] Ningú abandona la seva família, la seva cultura i la seva terra per simple elecció» – ARRPA

L’ARPPA també rebutja que els migrants siguin assenyalats com a responsables de les crisis econòmiques o com una amenaça per als països d’acollida. «Les persones migrants treballen, produeixen riquesa i sostenen sectors essencials de l’economia», assenyala la carta, la qual denuncia igualment les situacions de precarietat i explotació laboral que pateixen molts d’aquests treballadors.

La carta també interpel·la directament les autoritats del Perú, a qui reclama una major implicació en la defensa dels drets dels seus ciutadans residents a l’estranger. En concret, exigeix reforçar la protecció diplomàtica i consular, promoure acords internacionals que garanteixin el respecte dels drets dels migrants i mantenir «una posició ferma davant qualsevol mesura que vulneri la dignitat de les persones migrants».

Finalment, l’associació reclama «el ple respecte dels drets humans de totes les persones migrants, independentment de la seva situació administrativa», la fi de les expulsions arbitràries i col·lectives i la garantia d’accés al treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la protecció social. El document conclou fent una crida a les organitzacions socials, sindicals i de drets humans perquè s’uneixin a aquest posicionament, reiterant que «la migració no s’ha de tractar com un delicte, sinó com una realitat humana».

El SHA acusa l’Executiu de promoure una “llei d’expulsió programada” amb la descongelació dels lloguers actuals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Hope Palestina demana una reunió amb Govern abans de vacances per activar l’evacuació del jove palestí Hamdy Abu
David Rodrigo se sincera: «Feia mal als ulls quan un club amb impagaments continuava signant contractes»
La investigació pel cas del traficant arrestat amb cocaïna a Escaldes identifica un presumpte distribuïdor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La UHA alerta que la manca de personal torna a tensar l’estiu i reclama adaptar les quotes a la demanda del sector
  • Societat
Marín defensa a Astúries la professionalització del sector de les cures i el reforç de l’atenció domiciliària
  • Societat
Una clínica veterinària a Uganda i una biblioteca a l’Afganistan rebran més de 100.000 euros per part de Mans Unides
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
  • Parròquies, Política
La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu