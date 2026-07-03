L’Associació de Residents Peruans rebutja les expulsions de migrants i defensa que «cap ésser humà és il·legal»

L’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra (ARPPA), afiliada a l’Organització Mundial de la Comunitat Peruana a l’Exterior (OMCOPEX), ha fet pública una carta oberta adreçada a les autoritats europees, al Govern del Perú i a la comunitat internacional en què expressa el seu rebuig a les polítiques de persecució, detenció i expulsió de persones migrants en situació administrativa irregular. «Cap ésser humà és il·legal», reivindica l’entitat, la qual reclama que la resposta al fenomen migratori se sustenti en «la justícia, la cooperació internacional i el respecte irrestricte dels drets fonamentals».
En el document, l’associació sosté que les polítiques d’expulsió «criminalitzen persones que, en la seva immensa majoria, han abandonat casa seva obligades per la pobresa, la desigualtat, els conflictes armats o la manca d’oportunitats«. Així mateix, recorda a les autoritats europees que «la defensa dels drets humans no pot ser selectiva» i afirma que «ningú abandona la seva família, la seva cultura i la seva terra per simple elecció».
«La defensa dels drets humans no pot ser selectiva […] Ningú abandona la seva família, la seva cultura i la seva terra per simple elecció» – ARRPA
L’ARPPA també rebutja que els migrants siguin assenyalats com a responsables de les crisis econòmiques o com una amenaça per als països d’acollida. «Les persones migrants treballen, produeixen riquesa i sostenen sectors essencials de l’economia», assenyala la carta, la qual denuncia igualment les situacions de precarietat i explotació laboral que pateixen molts d’aquests treballadors.
La carta també interpel·la directament les autoritats del Perú, a qui reclama una major implicació en la defensa dels drets dels seus ciutadans residents a l’estranger. En concret, exigeix reforçar la protecció diplomàtica i consular, promoure acords internacionals que garanteixin el respecte dels drets dels migrants i mantenir «una posició ferma davant qualsevol mesura que vulneri la dignitat de les persones migrants».
Finalment, l’associació reclama «el ple respecte dels drets humans de totes les persones migrants, independentment de la seva situació administrativa», la fi de les expulsions arbitràries i col·lectives i la garantia d’accés al treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la protecció social. El document conclou fent una crida a les organitzacions socials, sindicals i de drets humans perquè s’uneixin a aquest posicionament, reiterant que «la migració no s’ha de tractar com un delicte, sinó com una realitat humana».