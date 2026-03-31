El SHA acusa l’Executiu de promoure una “llei d’expulsió programada” amb la descongelació dels lloguers actuals

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha carregat amb duresa contra la proposta del Govern per a la desintervenció del mercat del lloguer, la qual considera una “llei d’expulsió programada” i no una solució real a la crisi habitacional. En el document de contraresposta, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, l’entitat expressa una “oposició frontal” al model plantejat per l’Executiu, assegurant que no busca resoldre el problema de l’habitatge, sinó “restaurar les condicions d’abús i desprotecció” que han portat a la situació actual.
Segons el sindicat, el calendari de descongelació (el qual, cal recordar, preveu alliberar progressivament els contractes entre el 2027 i el 2030), suposa en realitat una liberalització escalonada del mercat. “No és una solució progressiva, és una liberalització diferida en el temps”, sostenen. Aquest fet, adverteixen, pot obrir la porta a pujades de preus, substitucions de llogaters i expulsions massives, especialment a partir del 2027. “S’està planificant una expulsió massiva de llogaters amb data marcada”, alerten. En aquest sentit, remarquen que fins a 20.000 contractes podrien veure’s afectats per la fi de les pròrrogues, una xifra que “equival a prop de la meitat de la població del país” i que podria tenir un fort impacte social si no s’acompanya de mesures de protecció. “Això no és una xifra menor, és un risc estructural de desplaçament de població”, insisteixen.
El SHA també critica que el model del Govern no estableix cap mecanisme per garantir un “preu just” del lloguer ni per equilibrar la relació entre propietaris i arrendataris. A parer seu, la proposta “administra terminis”, però no resol el problema de fons, que és l’accés a un habitatge digne i assequible. “El problema no és quan s’apugen els preus, sinó que no hi ha cap límit a com poden pujar”, assenyalen. Davant d’aquest escenari, el sindicat defensa un canvi estructural del sistema, amb mesures com la regulació general dels lloguers en funció del valor real i del poder adquisitiu, contractes indefinits com a règim general, un índex de preus de referència i la mediació obligatòria en cas de conflicte. “No es tracta de posar pedaços, sinó de canviar les regles del joc”, afirmen.
Entre les demandes principals també hi figura la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional, una mesura que consideren clau per evitar una “onada d’expulsions” en el nou escenari. “Cap persona hauria de perdre casa seva sense una alternativa digna”, remarquen. A més, reclamen més transparència i eines de control com un registre de la propietat i un cens d’habitatge, i denuncien que el projecte actual respon als interessos de la patronal immobiliària més que no pas a l’interès general. “S’està legislant més per protegir la rendibilitat que el dret a l’habitatge”, critiquen.
El document conclou amb una advertència clara: si el Govern no rectifica el rumb, el conflicte social pot intensificar-se. “La nostra proposta no busca maquillar el mercat, sinó canviar les regles de base”, subratllen, insistint que la solució implica regular tot el sistema. En aquest context, el sindicat també deixa entreveure un possible escenari de mobilització social si la proposta tira endavant sense modificacions substancials. Així, l’entitat adverteix que està disposada a “mobilitzar totes les forces disponibles” i apunta a una resposta “àmplia, sostinguda i massiva als carrers”, en cas que no s’atenguin les seves demandes.