Lasne reitera la «necessitat d’arribar a 300 efectius» mentre Molné confirma que «hi haurà més incorporacions»

La Policia ha celebrat aquest divendres la Patrona del Cos en un acte que, a banda de reconèixer i reivindicar la feina dels agents, també ha servit per reclamar la necessitat d’invertir més recursos, tant humans com tècnics, amb l’objectiu de continuar garantint l’efectivitat de les tasques policials i prevenir els delictes.
En aquest sentit, durant el seu discurs, el director de la Policia, Bruno Lasne, s’ha mostrat agraït per les inversions fetes fins al moment, tot i que ha deixat clar que el cos necessita «més recursos humans» i també «continuar invertint» en recursos tècnics. Concretament, i ja en declaracions als mitjans de comunicació, Lasne ha reiterat la necessitat «d’arribar a 300 efectius com ja fa anys que ho dic».
Cal recordar que actualment el cos disposa de 285 agents, incloent-hi els vint que ara mateix estan en període de formació. Igualment, el cap de la Policia ha advertit que, segons un càlcul intern, a cinc anys vista «unes 90 persones podrien arribar-se a jubilar». D’altra banda, Lasne ha evidenciat que el cos té una «mancança» dels sergents i ha anunciat que «aviat sortirà la publicació del concurs per un total de vuit places de sergent».
«El que us puc dir de manera genèrica és la voluntat del govern de continuar oferint els recursos humans a la policia» – Ester Molné
En resposta a la demanda de Lasné, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné ha confirmat que «hi haurà més incorporacions», tot i que ara per ara assegura no poder concretar-ne la xifra. «El que us puc dir de manera genèrica és la voluntat del govern de continuar oferint els recursos humans a la policia», ha afirmat, tot subratllant que «estem estudiant quin nombre de policies necessitarem. Ara haurem de fer front a noves necessitats pel fet que el 2027 implementarem el 112», ha recordat.
Els reglaments de mitjans coercitius i promoció, a la recta final
Paralelament, Molné ha informat que el Govern té «molt avançat» el reglament sobre els mitjans coercitius de la Policia. Segons ha explicat, el text definirà «en quines circumstàncies i com s’ha de fer ús de l’arma» i també regularà l’ús d’altres eines policials, com les porres telescòpiques o els dispositius utilitzats en grans manifestacions. «Tot això s’ha de fer ús proporcionat i, per tant, fa falta que un reglament ho reguli de manera detallada», ha afirmat.
Així, la ministra ha justificat la necessitat d’aquesta normativa pel fet que es tracta d’una matèria que afecta «molt els drets i la proporcionalitat de l’ús de la força per part de l’Estat», motiu pel qual considera necessari disposar d’un marc regulador específic.
En aquesta línia, també ha anunciat que està enllestit el reglament d’accés i promoció al cos, una modificació que respon a una reforma legal recent. D’aquesta manera, els representants sindicals als comitès tècnics passaran de tenir només veu a disposar també de dret a vot. «Fins ara no tenien dret de vot, només tenien dret a participar-hi i a partir d’ara tindran dret de vot també», ha detallat Molné.