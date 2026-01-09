Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els agents de la promoció 58, durant la cerimònia de jurament d'aquest matí junt amb les autoritats. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Acte oficial

La promoció 58 d’agents de Policia jura el càrrec i Lasne celebra que el cos està a punt d’arribar als 290 efectius

El director assenyala que la manca de calefacció a les instal·lacions del riu Runer són pel retard d'una màquina que van encarregar a finals d'any

La Policia ha celebrat aquest matí la cerimònia de jurament i nomenament definitiu de la promoció 58. Formada per vuit agents −set homes i una dona, qui jurarà més tard−, eleva els membres del cos fins a tocar gairebé els 270 efectius, una xifra que arribarà als 290 si es cobreixen les 15 places de la darrera convocatòria que s’ha tancat aquest migdia. De fet, en aquesta s’han presentat una trentena de persones, i el director de la Policia, Bruno Lasne, ho ha celebrat. “Estaríem a 10 d’arribar als 300 agents que fa temps que demano”, ha mencionat, confiant que més aviat que tard farà una nova convocatòria.

Durant l’acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat que la tasca d’aquests agents “és fonamental en qualsevol societat democràtica”, i que concretament en l’andorrana un dels valuosos més importants és la seguretat. Així, ha recordat, segons les dades de l’Índex de Criminalitat i de Seguretat de Numbeo, que el Principat és el segon país més segur del món, i “volem que continuï així”. Per això, ha assegurat, la voluntat de l’Executiu amb el cos d’ordre, sobretot per reforçar-lo amb més recursos humans.

En aquesta línia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, també ha fet èmfasi en la voluntat de mantenir els bons índexs quant a seguretat. Demanada per una nova convocatòria per arribar als 300 efectius, ha incidit que actualment ja n’hi ha una i que una vegada finalitzada “es veurà si fan falta més policies”.

Les instal·lacions del riu Runer

En darrer lloc, i demanat per l’estat de la instal·lació de la Policia al riu Runer, sense llum ni calefacció general, Lasne ha atribuït els fets al retard d’una màquina que van encarregar a finals d’any. “A principis de novembre vam fer una actuació provisional a l’espera d’encomanar una màquina, cosa que es va acabar fent el mateix mes i que avui dia no ha arribat, i no és normal”, ha lamentat el director del cos. En detall, ha exposat que es tracta d’una màquina ubicada al sostre, l’encarregada que de fer funcionar tota la calefacció general de l’edifici, i que es va cremar. Així, ha assegurat que aquesta ja hauria d’haver arribat i haver-se muntat, i que l’empresa encarregada posa d’excusa el Nadal.

El cap de Govern, Xavier Espot, abans de saludar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. | Marvin Arquíñigo
Els agents de la promoció 58, durant la cerimònia de jurament d’aquest matí. | Marvin Arquíñigo
El director de la Policia, Bruno Lasne, durant el seu discurs. | Marvin Arquíñigo
