L’AR+I treballa en un informe per tenir una base sobre els drets laborals dels joves davant la manca de dades

Andorra Recerca i Investigació (AR+I) treballa en un informe per analitzar la situació actual dels joves en matèria laboral, social i de qualitat de vida. L’estudi, encarregat pel Fòrum de la Joventut, busca establir una base real sobre els drets laborals de la joventut, en un context en el qual l’Observatori de la Joventut no compta amb totes les dades pertinents.

Segons va avançar el director del Fòrum, Anthony Francome, durant la 19a Assemblea -celebrada dissabte passat- l’objectiu és obtenir dades contrastades mitjançant un treball de camp amb investigadors sobre el terreny. “La idea és que hi hagi una mena de guia i un treball de camp de recerca amb investigadors al carrer o al terreny”, va explicar Francome. A més, va insistir que la finalitat és obtenir informació clau sobre les condicions laborals: “Aquesta seria la base sobre els drets laborals i aportaria una mica de llum en aquesta qüestió“.

L’enquesta ha estat dissenyada per l’AR+I i es basa en tres eixos principals: com afecta la feina als joves, com perceben la seva situació i quins elements influeixen en la seva salut mental i qualitat de vida. Segons ha apuntalat a EL PERIÒDIC el sociòleg i coordinador del departament de sociologia de l’AR+I, Joan Micó, l’estudi proporcionarà una anàlisi profunda de la realitat juvenil: “El que es busca és entendre la situació actual de la joventut, amb els reptes que té actualment, com l’habitatge, la inserció laboral i les seves expectatives de futur”.

Micó ha detallat que el projecte es desenvoluparà en diverses fases, començant amb una recopilació de dades durant el 2025 i la definició d’un marc teòric. “Començarem el 2026, però aquest 2025 ja recollirem tota la informació prèvia i el marc teòric per acabar de perfilar ben bé els indicadors”, ha assenyalat. També ha destacat la necessitat d’actualitzar periòdicament aquestes dades: “Fa dos o tres anys que es va fer una enquesta específica als joves, però cal molta més informació”.

L’estudi també pretén abordar la situació dels joves que han marxat del país i dels que han arribat recentment. “Hi ha una proporció de persones que pel que sigui han anat a viure fora, de manera temporal o definitiva. També hi ha joves que han vingut al país i cal analitzar les seves condicions de vida”, ha indicat Micó.

Pel que fa als mètodes de recerca, Micó ha explicat que es combinaran diverses tècniques d’anàlisi, tant quantitatives com qualitatives: “En principi pot ser una enquesta, però potser és millor una cosa més qualitativa. Encara no ho sabem del cert”. També ha remarcat que l’estudi es durà a terme en col·laboració amb el Fòrum de la Joventut per tal de definir els objectius de manera conjunta: “Treballem de la mà amb el Fòrum i en funció d’aquestes hipòtesis que han de ser compartides”.

L’informe final estarà disponible a finals del 2026 i es preveu que serveixi com a eina per a la presa de decisions en matèria de polítiques juvenils. “L’anàlisi ha de ser ric per entendre totes les diferències entre les persones incloses en la mostra”, ha conclòs Micó.