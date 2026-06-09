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Política Lingüística

L’AR+I inicia la vuitena onada de l’enquesta que analitza l’ús del català i de les llengües presents al territori

Es recolliran unes 800 entrevistes telefòniques i els resultats es presentaran a finals d’any, després d’analitzar els hàbits dels majors de 15 anys

El grup de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (ARI+I) ha començat aquest dimarts el treball de camp per recollir les dades que permetran elaborar l’informe de l’enquesta de Coneixements i usos lingüístics 2026. Aquest baròmetre es fa a Andorra cada quatre anys des de l’any 1995 i és, per tant, un dels mostrejos més antics realitzats al Principat i permet exposa la fotografia de la situació actual i l’evolució cada quatre anys de l’ús del català i de la resta de llengües presents al Principat que enguany arriba a la 8a onada.

Un cop fetes les enquestes, entre el juliol i el setembre s’analitzaran les dades i es farà la redacció de l’informe, que es preveu presentar entre els mesos de novembre i desembre

L’inici de l’enquesta aquesta setmana representa l’inici de les trucades telefòniques als ciutadans. L’univers és tota la població d’Andorra major de 15 anys amb telèfon fix o que tingui un telèfon mòbil (es recolliran les respostes d’unes 800 enquestes telefòniques) i el treball de camp es preveu que es pugui allargar unes tres setmanes. Un cop fetes les enquestes, entre el juliol i el setembre s’analitzaran les dades i es farà la redacció de l’informe, que es preveu presentar entre els mesos de novembre i desembre d’enguany.

L’enquesta té per objectiu conèixer els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Andorra en els diversos àmbits (família, amics, feina, entitats públiques i món socioeconòmic), conèixer i quantificar les llengües maternes de la població i les llengües d’identificació (llengua pròpia) i determinar el nivell de coneixement del català i d’altres llengües presents al país (castellà, francès, portuguès, anglès i altres). Així, el baròmetre incorpora preguntes comparables a les altres enquestes fetes als territoris de parla catalana.

Una investigació analitza com està canviant el català d’Andorra en un país on els parlants autòctons ja són minoria

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