Investigació per l'increment de malalties

L’AR+I impulsa un nou estudi sobre mosquits al país per identificar espècies i avaluar riscos per a la salut

Aquest estiu s'han instal·lat una vintena de trampes arreu del país per captar exemplars adults, ous i larves

Davant l’increment de les malalties zoonòtiques a l’entorn, amb riscos importants per a la salut, Andorra Recerca + Innovació (AR+I), amb la col·laboració del Servei de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha posat en marxa el tercer estudi sobre els mosquits al territori andorrà.

L’AR+I participa en el grup de treball de la comissió interministerial Una sola salut, juntament amb els ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i de Salut. L’objectiu és identificar les espècies de mosquits presents al país, així com donar continuïtat als estudis realitzats l’any 2006 i el 2016. L’anàlisi pretén avaluar l’adaptació i els canvis en aquestes espècies derivats de les modificacions del territori i la incidència del canvi climàtic.

Per dur a terme aquest estudi, aquest estiu s’han instal·lat trampes en diversos punts situats a fons de vall i zones ramaderes. S’han col·locat deu trampes específiques per a la captura d’exemplars adults en deu ubicacions diferents arreu del país. També es preveu la instal·lació d’un altre tipus de trampa per al mostreig d’ous, igualment en una desena de punts diferenciats. Totes aquestes ubicacions han estat validades recentment pels experts del Servei de Mosquits del Baix Llobregat.

Les trampes seran mostrejades de manera quinzenal per l’equip d’AR+I. Paral·lelament, també es farà el mostreig i la identificació d’individus en estat larvari, especialment en zones amb acumulació d’aigua, com embornals de clavegueres, deixalles o recipients abandonats amb aigua.